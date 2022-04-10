Fenerbahçe - Galatasaray l Analiz

56 puan 19 averaj ile 3. sırada yer alan Fenerbahçe , 41 puan -3 averaj ile 13. sırada yer alan Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, son karşılaştığı Kayserispor karşısında 4-0'lık skorla rahat bir galibiyet elde etti. Sarı lacivertliler mücadelenin ilk düdüğünden son düdüğüne kadar oyunun hakim olan taraftı. İsmail Kartal'ın gelişiyle toparlanan takımda işler yolunda. Alınan seri galibiyetler sonrasında Mesut ile Ozan'nın kadro dışı kalmaları doğru alınan bir karar olarak görünüyor. Kendi sahasında oynadığı son 11 maçın tamamında gol atma başarısı gösteren Fenerbahçe'nin rakibi karşısında oyunu domine etmesi ve baskılı taraftarı karşısında sonuca gitme olasılığı çok yüksek.

Galatasaray, son lig maçında beklenenin aksine Karagümrük karşısında 2-0'lık rahat bir galibiyet elde etti. Bu hafta Torrent'in Fenerbahçe karşısında temkinli oyun anlayışında olmasını bekleyebiliriz. Galatasaray'ın kendi yarı sahasında baskıyı absorbe etmesi ve hızlı ataklarla sonuca gitmesi muhtemel.

Derbinin nasıl geçeceğini tahmin etmek her zaman zor olsa da, Fenerbahçe, son zamanlardaki formu ve baskılı taraftarı ile bir adım önde görünüyor. Dev derbi de iki takımın da gol atmasını bekleyebiliriz.