Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 41. sezon, bugün yapılacak maçlarla başlayacak. Ligin ilk haftasındaki derbi maçta, Fenerbahçe Öznur Kablo ile Galatasaray yarın Metro Enerji Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Sarı-Lacivertliler, kadın basketbolda küçülmeye gitmesine rağmen oluşturduğu yeni kadrosuyla da yine iddialı olduğunu ortaya koydu. Kanarya sezon öncesi, iddialı 4 dış transfer (Jasmine Thomas, Kayla McBride, Satou Sabally, Kia Vaughn) yapıp mevcut kadrodaki etkili isimleri (Tuğçe Canıtez, Zandalasini, Olcay Çakır Turgut, Kiah Stokes, Sevgi Uzun) ile de anlaştı.

Genç oyunculara şans verecek

Galatasaray cephesinde ise transfer sezonunda Işıl Alben krizi yaşanmış, Sarı-Kırmızılı kulübe gönül vermiş bir oyuncu olan Alben’in gidişi uzun süre gündem yaratmıştı. Yeni sezonda da genç oyuncularına kadroda şans tanıyacak Aslan, yabancı transferde Courtney Williams, Anete Steinberga, Bella Alarie ve Zofia Hruscakova gibi isimleri renklerine bağladı. Yerli oyuncuda da Asena Yalçın, Pelin Bilgiç, Cansu Köksal’la anlaşıldı. Bu arada Fenerbahçe ligde 14 kez mutlu sona ulaşarak en fazla şampiyonluk yaşayan takım olurken, Galatasaray onu 13 şampiyonlukla takip ediyor.

Fenerbahçe - Galatasaray kadınlar basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

4 Ekim Pazar günü saat 14.00'te başlayacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi Tivibuspor'dan naklen yayınlanacak. Mücadele ile ilgili detaylar fanatik.com.tr'de olacak.