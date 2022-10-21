Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, derbi mücadelesinde yarın Galatasaray Petrol Ofisi'ni konuk edecek. Kadın Futbol Süper Ligi'nde ikinci hafta derbi mücadelesine sahne olacak. Beylerbeyi 75.Yıl Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Fenerbahçe Passolig kartı olan taraftarları ücretsiz olarak izleyebilecek.

Fenerbahçe - Galatasaray kadın futbol takımı maçı ne zaman, saat kaçta?

Saat 15.00’te başlayacak maç Fenerbahçe Televizyonu'ndan canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Passolig kartı olan taraftarlar derbi maçını ücretsiz izleyebilecek

Kadın Futbol Süper Ligi'nde ikinci hafta derbi mücadelesine sahne olacak. Beylerbeyi 75.Yıl Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Fenerbahçe Passolig kartı olan taraftarları ücretsiz olarak izleyebilecek. Taraftarlar, Fenerbahçe Passolig kartlarını ve kimliklerini ibraz ederek stada girebilecekler.

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, ilk haftada Adana İdmanyurduspor'u 4-0 yenerek sezona galibiyetle başlamıştı. Fenerbahçe'nin gollerini; 8. ve 57.dakikalarda Fatma Kara Şahinbaş, 23.dakikada Busem Şeker ve 40.dakikada Kennya Cordner kaydetti.