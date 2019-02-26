Şanlırurfa’nın ev sahipliğinde 11 Nisan Spor Salonu’nda düzenlenecek olan Kadınlar Türkiye Kupası, 27 Şubat – 3 Mart tarihleri arasında oynanacak olan maçlar sonunda sahibini bulacak. Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin ilk yarısını ilk sekizde tamamlayan takımların kozlarını paylaşacağı Kadınlar Türkiye Kupası’na Galatasaray Kadın Basketbol Takımımız ile birlikte BOTAŞ, OGM Ormanspor, Beşiktaş, Çukurova Basketbol, Fenerbahçe, Hatay Büyükşehir Belediye ve Mersin Büyükşehir Belediye takımları katılacak.

Fenerbahçe - Galatasaray kadın basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray, Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde 27 Şubat Çarşamba günü Fenerbahçe ile karşılaşacak. 11 Nisan Spor Salonu’nda oynanacak olan mücadele saat 19:45’te başlayacak ve Tivibu Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Galatasaray'da son durum...

Galatasaray, oynadığı son karşılaşmada Bellona Kayseri Basketbol’u ağırladı. Sahadan 75-69’luk galibiyet ile ayrılan Galatasaray'da 23 sayı üreten Moriah Jefferson Galatasaray adına en skorer isim olurken ona 16 sayı ile Işıl Alben, 14 sayı ile Victoria Macaulay ve 13 sayı ile Farhiya Abdi eşlik etti. Galatasaray Kadın Basketbol Takımımı şu ana kadar Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde oynadığı 20 karşılaşmada aldığı 12 galibiyet 8 mağlubiyet ile altıncı sırada bulunuyor.

Fenerbahçe'de son durum

Fenerbahçe, oynadığı son karşılaşmada Mersin Büyükşehir Belediye’ye konuk oldu ve sahadan 93-83’lük mağlubiyet ile ayrıldı. Fenerbahçe’de 16 sayı ile oynayan Ayşe Cora Fenerbahçe adına en skorer isim olurken Kelsey Plum 15, Bria Hartley 14, Kia Vaughn 13 ve Birsel Vardarlı 10 sayı ile çift haneli skorlara ulaşan diğer isimler oldu. Fenerbahçe Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde oynadığı 20 maçta aldığı 16 galibiyet 4 mağlubiyet ile ikinci sırada bulunuyor.