Fenerbahçe, Galatasaray ile puanları eşitledi!

Fenerbahçe, Süper Lig’in 29. haftasında konuk olduğu İttifak Holding Konyaspor’u 3-0 mağlup etti. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli takımın gollerini 29. dakikada Attila Szalai, 32. dakikada Bright Osayi-Samuel ve 90. dakikada Serdar Aziz kaydetti.

Bu sonuçla ligde 18. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 58’e çıkardı. Sarı-lacivertliler, böylece ikinci sırada yer alan Galatasaray ile puanları eşitledi. Haftayı averajla 3. sırada kapatan Fenerbahçe, lider Beşiktaş’ın 2 puan gerisinde yer alıyor.

Szalai ve Osayi-Samuel ilk gollerini attı

Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Attila Szalai ve Bright Osayi-Samuel, sarı-lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşadı. Szalai, 10. maçında ilk golünü kaydetti. Osayi-Samuel ise 9. müsabakasında ilk kez fileleri havalandırdı. Sarı-lacivertli takımın 3. golünü atan Serdar Aziz ise bu sezon 2. kez skor tabelasını değiştirdi. Serdar, ligin 5. haftasındaki Göztepe maçında da ağları sarsmıştı.

Deplasmanda 11. galibiyet

Fenerbahçe, bu sezon dış sahada çizdiği başarılı grafiği İttifak Holding Konyaspor karşısında da sürdürdü. Sarı-lacivertli takım, Konyaspor’u 3-0 mağlup ederek deplasmanda 11. galibiyetini aldı.

Erol Bulut’un öğrencileri, ligde 29 haftalık süreçte dış sahada en fazla puan toplayan takım olarak dikkati çekiyor. Fenerbahçe, deplasmanda çıktığı 14 maçta 11 galibiyet ve 2 beraberlikle hanesine 35 puan yazdırdı. (AA)