Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu

Türkiye'nin gözü kulağı bugün Kadıköy'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi mücadelesinde olacak. Dev derbiyi yönetecek hakem Halil Umut Meler olarak açıklanmıştı.

VAR ALPER ULUSOY

TFF Merkez Hakem Kurulu Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR ve AVAR hakemlerini de açıkladı. Derbide Alper Ulusoy'un VAR olarak görev yapacağı duyuruldu.









AVAR hakemi olarak da Serkan Tokat ve Serkan Ok açıklandı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi bu akşam saat 19.00'da Kadıköy Ülker Stadı'nda oynanacak