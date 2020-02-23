Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin kodları!

Türkiye’de hayatın duracağı sezonun maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, kozlarını Kadıköy’de paylaşacak. İşte iki takımın bu akşamki kapışması öncesi istatistiklere yansıyanlar...

23 Şubat 2020, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin kodları!

Türkiye’de hayatın duracağı sezonun maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, kozlarını Kadıköy’de paylaşacak. İşte iki takımın bu akşamki kapışması öncesi istatistiklere yansıyanlar...

Pazar günü Fener'in günü!

Ligdeki pazar derbilerinde Fenerbahçe, 6 maçtır kaybetmiyor. Sarı- Kırmızılılar en son 6 Nisan 2014’te rakibini Türk Telekom’da 1-0 mağlup etti. Ardından oynanan derbilerde Sarı- Lacivertliler 3 kez kazandı, 3 maç berabere bitti.

Son zafer Fatih Terim'in

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kadıköy’de son 11 lig maçında 5 beraberlik ve 5 yenilgi aldı, 1 kez kazanabildi. Sarı-Kırmızılılar’ın, Aralık 1999’da Fenerbahçe karşı deplasmanda aldığı son zaferin başında da tecrübeli çalıştırıcı yer alıyordu.

Fener'in hedefi 21

Fenerbahçe, ligde 22 Aralık 1999’da 2-1 kaybettiği Galatasaray derbisinden bu yana Kadıköy’de Sarı-Kırmızılı ekibe karşı yenilgi yüzü görmek bilmedi. Sarı-Lacivertliler, oynanan 20 maçın 14’ünü kazanırken 6 kez de berabere kaldı.

İki hocanın 11. karşılaşması!

Ligdeki 11 randevunun 3’ünü Fatih Terim kazanırken, Ersun Yanal tek galibiyetini 2002’de Gençlerbirliği ile Ankara’da 1-0’lık sonuçla yaşadı. İkili arasında en çok alınan sonuç 7 kez beraberlik oldu. Ligdeki son 6 karşılaşmalarında da 1’er puanı paylaştılar.

Aslan kabusu bitirmek istiyor

Galatasaray, Fenerbahçe’yi ligde 10 maçtır yenemiyor. Sarı- Kırmızılılar, en son 18 Ekim 2014’te Prandelli yönetiminde Sarı- Lacivertliler’i TT Arena’da 2-1 mağlup etmişti. Ardından 5’i Kadıköy’de oynanan 10 lig maçından 3 yenilgi, 7 beraberlikle ayrıldı.

Seri 50'ye çıkabilir

Sarı-Lacivertliler, 2005’ten beri Kadıköy’de büyük maç kaybetmedi. Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’a karşı son 49 maçta 26 galibiyet, 23 beraberlik aldı. (Not: 13 Mayıs 2007’deki Trabzonspor maçı ceza nedeniyle İzmir Atatürk Stadı’nda oynanmıştı.

5 maçtır berabere!

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan son beş lig maçında puanlar paylaşıldı. İki ezeli rakip arasındaki daha uzun bir beraberlik serisi Nisan 1963 ile Mart 1965 arasında yaşandı. O dönemde üst üste 6 maçta taraflar birbiri ile yenişemedi.

Cimbom kayıplarda!

Galatasaray’ın; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’la deplasmanda oynadığı son 13 maçta da galibiyeti yok!

Toplamda 389. randevu

Kadıköy’de bugün Fenerbahçe ile Galatasaray, 389. kozlarını paylaşacak. Geride kalan 388 karşılaşmada Sarı-Lacivertliler, 146 kez sahadan galip ayrılmayı başardı. 122 mücadelede puanlar paylaşıldı. Sarı-Kırmızılılar ise 120 kez kazandı.

Aslıhan Çil








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