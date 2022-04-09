MENÜ

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, yarın akşam Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Galatasaray ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenman ile tamamladı. Sarı-Lacivertli ekip Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

09 Nisan 2022, Cumartesi 19:43 Son Güncelleme:
- A +
Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe , yarın akşam Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Galatasaray ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenman ile tamamladı. 

Sarı-Lacivertli ekibin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan Fenerbahçeli futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Bu antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayan Sarı-Lacivertliler, kampa girdi.

İlgili Haberler
Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah'tan sözleşme açıklaması: İnsanların bilmediği çok şey var


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...