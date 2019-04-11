Fenerbahçe Galatasaray derbisinin hakemi Ali Palabıyık oldu

Süper Lig'de 28. haftanın en önemli maçı olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi Ali Palabıyık oldu.

11 Nisan 2019, Perşembe 12:07 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Galatasaray derbisinin hakemi Ali Palabıyık oldu

Süper Lig'de haftanın en önemli maçı olan Kadıköy'deki Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi Ali Palabıyık oldu.

Haftanın diğer önemli maçı olan Beşiktaş-Medipol Başakşehir mücadelesinin orta hakemi ise Cüneyt Çakır oldu.

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Süper Lig'in 28'inci haftasında oynanacak maçlar ve görev alacak hakemler şu şekilde:

YARIN 

20:30 Bursaspor - Trabzonspor (Bülent Yıldırım)

CUMARTESİ 

16:00 Çaykur Rizespor - Göztepe (Yaşar Kemal Uğurlu) 

16:00 Atiker Konyaspor - Demir Grup Sivasspor ( Zorbay Küçük)

19:00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir (Cüneyt Çakır) 

PAZAR

13:30 İstikbal Mobilya Kayserispor - MKE Ankaragücü (Halis Özkahya) 

16:00 Antalyaspor - Kasımpaşa (Abdulkadir Bitigen) 

16:00 Evkur Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor (Serkan Çınar)

19:00 Fenerbahçe - Galatasaray (Ali Palabıyık)

PAZARTESİ 

20:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Akhisarspor (Suat Arslanboğa)

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