Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıktı

Ülker Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin biletleri, yüksek divan kurulu, kongre ve temsilci üyeleri için satışa sunuldu.
Biletlerin genel satışı ise 12 Nisan Cuma günü yapılacak.
Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı bilet fiyatları
Misafir Tribünü: 150 lira
Fenerium Üst H-I Blok: 160 lira
Fenerium Alt Avis Tribünü H Blok: 280 lira
Fenerium Alt Avis Tribünü G Blok: 330 lira
Fenerium Alt Avis Tribünü F Blok: 375 lira
Fenerium Alt Avis Tribünü E Blok: 600 lira
İSTANBUL (AA)