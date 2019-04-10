Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıktı

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 14 Nisan Pazar günü oynanacak derbi maçın biletleri satışa çıkarıldı.

10 Nisan 2019, Çarşamba 11:19 Son Güncelleme:
- A +
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıktı

Ülker Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin biletleri, yüksek divan kurulu, kongre ve temsilci üyeleri için satışa sunuldu.

Biletlerin genel satışı ise 12 Nisan Cuma günü yapılacak.

Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı bilet fiyatları

Misafir Tribünü: 150 lira

Fenerium Üst H-I Blok: 160 lira

Fenerium Alt Avis Tribünü H Blok: 280 lira

Fenerium Alt Avis Tribünü G Blok: 330 lira

Fenerium Alt Avis Tribünü F Blok: 375 lira

Fenerium Alt Avis Tribünü E Blok: 600 lira

İSTANBUL (AA)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.