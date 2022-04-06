Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin biletleri fiyatları!
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 10 Nisan Pazar akşamı Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 32. hafta maçının biletleri satışa çıkıyor. İşte bilet fiyatları...
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 10 Nisan Pazar akşamı Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 32. hafta maçının biletleri satışa çıkıyor.
Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
Biletler;
6.04.2022 Çarşamba günü saat 13.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci Üyelerine 1 adet bilet,
7.04.2022 Perşembe günü saat 13.00 itibarıyla Taraftar Kart sahiplerine ve Faturalı Fenercell abonelerine 1 adet bilet,
8.04.2022 Cuma günü saat 13.00 itibarıyla da genel satışa sunulacaktır.
BİLET FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE:
KUZEY TRİBÜNÜ: 120,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST A-I BLOK: 165,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST B-H BLOK: 190,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK: 210,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK: 230,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST E BLOK: 255,00 TL
FENERIUM ALT-MARATON ALT A-I BLOK: 295,00 TL
FENERIUM ALT-MARATON ALT B-H BLOK: 355,00 TL
FENERIUM ALT-MARATON ALT C-G BLOK: 410,00 TL
FENERIUM ALT-MARATON ALT D-F BLOK: 495,00 TL
MARATON ALT E BLOK: 600,00 TL
FENERIUM ALT E BLOK: 660,00 TL