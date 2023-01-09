Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray 'ı konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını sarı - kırmızılılar 1-0 önde kapattı.





78. dakikada bu kez Kerem Aktürkoğlu sahneye çıktı ve skoru 2-1'e taşıdı. Mücadelede son sözü ise 90+10. dakikada Mauro Icardi söyledi. Arjantinli oyuncunun golüyle birlikte Galatasaray sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı.

ÜÇLÜ SAVUNMANIN ÖMRÜ TÜKENDİ

Sezon başında göreve gelen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, zaman zaman dörtlü savunmayla oynasa da genelde üç stoper oynatmayı tercih etti. Portekizli teknik adam Galatasaray karşısında da üçlü savunmayı tercih etti.

Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarına da üçlü savunmayla çıkan Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile berabere kalırken Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu.

OYUNCULARI SAHADA TOPLADI

68 yaşındaki teknik direktör, hafta boyunca derbinin diğer maçlardan farkı olmadığını, değerinin 3 puandan ne eksik ne de fazla olduğunu dile getirmişti. 3-0 biten derbinin ardından Fenerbahçeli oyuncular tam anlamıyla yıkılmışken, tecrübeli çalıştırıcı öğrencilerini yanına çağırıp etrafında topladı.

Jesus, futbolcularına kısa bir konuşma yaparak, "Sadece 1 maç kaybettik, 1 maç... Teslim olmak yok. Mücadelemize devam edeceğiz" dedi.





EZELİ RAKİPLERİNE GOL ATAMIYOR

Sezon başında Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe getirilen Portekizli çalıştırıcı Süper Lig'de ezeli rakipleriyle üç kez karşılaştı. Sarı - lacivertliler bu maçlarda rakiplerine gol atamazken Trabzonspor'a 2-0, Galatasaray'a ise 3-0 mağlup oldu. Beşiktaş ile de 0-0 berabere kaldı.

Fenerbahçe, Jorge Jesus yöetiminde ezeli rakipleriyle oynadığı üç maçta, kalesinde beş gol görürken gol sevinci yaşayamadı ve bu maçlarda sadece bir puan alabildi.

BÜYÜK MAÇLARDA KAYIP

Fenerbahçe'de göreve başlamadan önce Benfica ve Flamengo'da görev yapan tecrübeli teknik adam Jorge Jesus, 2021/2022 sezonunda Portekiz ekibinde görev yaptı.

Jesus yönetimindeki Benfica sezona yedi maçta yedi galibiyetle başladı. 13. haftada Benfica sahasında Sporting'e 3-1 mağlup oldu.

Bu maçtan iki hafta sonra Jesus yönetimindeki Benfica bu kez de Porto'ya sahasında aynı skorla yenildi. Bu maçın ardından Portekizli çalıştırıcı ile yollar ayrılmıştı. Jesus yönetimindeki Benfica aynı sezonda Portekiz Kupası'nda da Porto'ya 3-0 mağlup olmuştu.





TEK GALİBİYETİ 2020/2021'DE

Benfica 2020/2021 sezonuna da Jorge Jesus yönetiminde başladı. 16 Ocak'ta ülkenin en büyük maçında Porto'ya konuk olan Benfica sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Bu maçtan iki hafta sonra da Sporting'e 2-0 mağlup oldu. 16 Ocak'ta Porto ile oynanan maçın rövanşında da 1-1 berabere kalan Benfica, Jorge Jesus yönetimindeki tek derbi galibiyetini Sporting'i 4-3 mağlup ederek aldı.

Jorge Jesus, Benfica ve Fenerbahçe'de görev yaptığı sürede iki ülkede 10 derbi maça çıktı ve bu maçlarda bir galibiyet alabildi.

Fanatik.com.tr | Burak Özdemir