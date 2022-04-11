Galatasaray derbisinde Ozan Tufan'la birlikte kadro dışı bırakıldığı için forma giyemeyen Mesut Özil, sahada olmamasına rağmen takımına maddi anlamda destek sağladı. Taraftarların, kulübün ürünlerinin satıldığı Fenerium mağazasından en çok Mesut'un formalarını satın aldıkları bildirildi.

Taraftarlardan müthiş destek

Fenerbahçe 'nin ligde son haftalarda yakaladığı müthiş seri Ülker Stadı'nda da etkisini gösterdi. Kadıköy'de her geçen hafta daha da kalabalıklaşan tribünler, Galatasaray maçında tıklım tıklım doldu. Dev maç için47binbilet satılırken, Ülker Stadı'ndaki mücadeleyi43bin842biletli taraftar izledi. Yoğunluğu önlemek için dünkü mücadelede kapılar 16.30'da açıldı, 20.30'da ilk düdüğü çalan derbide saatler önce taraftarlar stattaki yerini almaya başladı. Fenerbahçe'nin 12. adamı, dünya derbisine yakışır şekilde muhteşem bir atmosfer oluşturdu.

Bir an olsun durmadılar

Coşku ve heyeca nmaçtan önce başladı, ilk düdükle birlikte tavan yaptı. Sarı-Lacivertliler'in tezahüratları ve marşları, oyuncuların zaman zaman birbirlerini duymasını zorlaştırdı. Fenerbahçe'ye kritik kapışmada büyük destek veren tribünler, MihaZajc'ın26. dakikadaki golüyle sevinçten çılgına döndü. 12. adam, bir an olsun durmadan takımlarını ateşlemeye devam etti. Serdar Dursun'un skoru2-0yapan sayısından sonra tribünler"3,3,3"tezahüratları yaptı. Sarı-Lacivertliler, derbi zaferi sonrası tüm takımı tribünlere çağırıp alkışladı.

Semih Şentürk tribünde

Fenerbahçe'nin unutulmaz yıldızlarından 'Nöbetçi Golcü' lakaplı Semih Şentürk de Galatasaray derbisini izleyen isimler arasındaydı. Kadıköy'de tribündeki yerini alan Semih, Zajc'ın perdeyi açan golünde yerinden kalkarak yanındakilerle birlikte büyük bir sevinç yaşadı. Eski futbolcu, bu kez taraftar olarak Sarı-Lacivertliler'in galibiyetinde adeta kendinden geçti.

Protokolde küçük çaplı kriz

Konuk Galatasaray'da yönetim kadrosu, Başkan Burak Elmas önderliğinde Ülker Stadı'na geldi. Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın yönetim kadrosunun beklenenden daha kalabalık şekilde stada ayak basması, protokol tribününde küçük çaplı bir krizin yaşanmasına neden oldu. Tarafların karşılıklı görüşmesinin ardından sorunun çözülmesiyle ortalığın sakinleştiği belirtildi.











