Fenerbahçe Galatasaray derbisine tam kadro gidiyor

Fenerbahçe ’de, Kayserispor karşılaşması öncesi ilk 11’de maça başlayan İrfan Can Kahveci, Filip Novak ve Kim Min-Jae’nin yanı sıra oyuna sonradan giren Luiz Gustavo kart sınırında yer alıyordu. Bu isimlerden biri kart görseydi, gelecek hafta Kadıköy’de oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecekti. Bu açıdan Kanarya’da bir sıkıntı yaşanmadı. 4 futbolcu da 10 Nisan’da Ülker Stadı’nda oynanacak derbide görev yapabilecek.

2 ismin durumu devam...

Kanarya’da hafif sakatlığının bulunması sebebiyle Kayserispor maçının kadrosunda yer almayan Tisserand’ın ise derbide sahada olabileceği bildirildi. Öte yandan takımda kadro dışı süreçleri devam eden Mesut Özil ve Ozan Tufan, Kadıköy’deki dev maçta takımlarından ayrı olacak.