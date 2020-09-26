Fenerbahçe, Galatasaray derbisine odaklandı

Mücadeleyi 9 kişi tamamlayan Hatay'a karşı bir gol bulamayan ve 2 puan bırakan Fenerbahçe bu maçı artık tamamen geride bıraktı. Yönetim, teknik heyet ve futbolcular artık tamamen yarın oynanacak Galatasaray derbisine odaklandı.

Daha önce derbi atmosferini yaşayan Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Mehmet Yozgatlı, Mehmet Aurelio, Gökhan Gönül ve Caner Erkin gibi tecrübeli isimler, takımdakilere sık sık maçın önemini anlattı. Bu konuşmaların kısa sürede etki gösterdiği ve takımın iyice derbi havasına girdiği öğrenildi.