Fenerbahçe, Galatasaray derbisine hazır!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında yarın Galatasaray’ı konuk edeceği derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

13 Nisan 2019, Cumartesi 21:54
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Fenerbahçe, Galatasaray derbisine hazır!

Fenerbahçe, Galatasaray ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki çalışma saat 18.00'de başladı. Can Bartu Tesisleri'ne gelen taraftarlar, idmanın bir bölümünü izledi ve takıma destek verdi. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı lacivertliler bu antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi.

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