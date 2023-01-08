Türkiye'de sezonun derbisine kısa bir süre kaldı. Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki dev derbide tüm tribünler dolu olacak. Kadıköy'deki müsabakada Avrupa'dan gözlemciler de yerlerini alacak.





İşte scoutların performansını değerlendireceği 10 yıldız oyuncu

ALTAY BAYINDIR

Fenerbahçe'nin kaptanı Altay Bayındır, sergileyeceği performansla derbinin kader adamlarından biri olacak. Son dönemde adı Inter, Napoli ve Monaco ile anılan milli file bekçisi derbide de gözlem altında olacak.

SACHA BOEY

Galatasaray'da sezon başında kadroda düşünülmeyen ancak daha sonra formayı kapan Sacha Boey, müthiş bir çıkış yakaladı. Henüz 22 yaşında olan sarı-kırmızılı futbolcunun adı son dönemde Crystal Palace ve Liverpool ile anıldı. Avrupa'nın önemli ekiplerinin scoutlarının derbide Boey için göndermesi muhtemel.

FERDİ KADIOĞLU

Fenerbahçe'nin milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu da derbide yakından izlenecek futbolcular arasında yer alıyor. 23 yaşındaki futbolcunun adı, daha önce Fenerbahçe'den Elif Elmas ve Kim Min Jae'yi kadrosuna katan Napoli ile anılıyor.

VICTOR NELSSON

Galatasaray'ın büyük bir yatırım yaptığı ve bonservisine 7 milyon euro ödediği Victor Nelsson'un adı geldiği günden bu yana transferle anılıyor. Scoutların derbi mücadelesinde de takip etmesi beklenen Nelsson'un için transferde en ciddi aday olarak ise Galatasaray'dan daha önce Fernando ve Marcao'yu kadrosuna katan Sevilla olarak gösteriliyor.

MIGUEL CRESPO

Derbide gözlerin üzerinde olacağı bir diğer isim Miguel Crespo. 25 yaşındaki futbolcunun adı Atletico Madrid, Sevilla ve Napoli ile geçiyor. Crespo'nun derbide orta sahada sergileyeceği performans büyük bir merak konusu.

KEREM AKTÜRKOĞLU

Galatasaray'da geçen sezondan bu yana en büyük gelişim gösteren Kerem Aktürkoğlu. Geçen yıl iç sahada oynanan Fenerbahçe maçında fileleri havalandıran 24 yaşındaki futbolcu, bu kez Kadıköy'de gol sevinci yaşamaya çalışacak. Derbide dikkatle takip edilecek milli futbolcunun adı transferde Atletico Madrid ve Napoli gibi Avrupa'nın önemli ekipleriyle anılıyor. Kerem'in menajeri Erkut Söğüt, geçtiğimiz aylarda İtalyan basınına verdiği röportajda transfer için açık kapı bırakmıştı.

ATTILA SZALAI

Galatasaray'ın savunması oyuncusu Nelsson gibi Fenerbahçeli Attila Szalai'nin adı da geldiği günden bugüne transferle geçiyor. Genç yaşına rağmen Fenerbahçe savunmasının önemli isimlerinden biri olan Macar savunma oyuncusu için yaz transfer döneminde West Ham United'ın ilgisinin olduğu yazılmıştı. Szalai için transfer haberleri geçen yıl ki kadar yoğun olmasa da, başarılı oyuncunun derbide izlenecek isimlerden biri olduğu aşikar.

MILOT RASHICA

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Milot Rashica, formayı almasının ardından sağ kanadı kimseye kaptırmadı. Sarı-kırmızılıların, özellikle başarılı driplingleri ve asistleriyle dikkat çeken Kosovalı futbolcunun bonservisini almak istediği haberleri basına yansıdı. Bonservisi Norwich City'de olan 26 yaşındaki futbolcu için eski kulübü Werder Bremen'in de devrede olduğu yazılmıştı. Derbideki performansı merakla beklenen Rashica'nın da Avrupa ekiplerinin scoutları tarafından takip edilmesi muhtemel.

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BRIGHT OSAYI SAMUEL

Sağ beke evrilmesinin ardından performansıyla fark yaratan Osayi Samuel için Napoli'nin adı geçmişti. Derbide Jesus'un yine sağ kanadı emanet etmesi beklenen Nijeryalı futbolcu yakından takip edilecek isimlerden birisi.

LUCAS TORREIRA

Öz geçmişisinde Arsenal, Atletico Madrid, Fiorentina gibi takımlar olan Lucas Torreira de derbide mercek altında olacak. Galatasaray'daki performansı ve son durumunun izlenmesi muhtemel olan Uruguaylı futbolcu İtalyan ekiplerinin radarında. 26 yaşındaki futbolcunun menajeri Pablo Bentancur, kısa bir dönem önce verdiği röportajda İtalya'dan bir takımla transfer için görüştüğünü söylemişti. (Skorer)