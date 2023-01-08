Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde tarihe geçen anlar!

Son yılların en çekişmeli yarışlarından birine şahit olduğumuz Süper Lig'de 18. hafta mücadelesinde nefesler tutuldu, heyecan fırtınası yaşandı.





50 bin kişi destekledi

Bir tarafta sezon başında teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'u oturtarak şampiyonluğu ne kadar istediğini gösteren Fenerbahçe vardı, diğer tarafta ise Mauro Icardi, Dries Mertens ve Juan Mata gibi süperstarları renklerine bağlayarak ligin en iddialı kadrosuna sahip Galatasaray bulunuyordu. Kadıköy'deki mücadeleye Sarı-Lacivertli taraftarlar beklenildiği gibi akın etti, karşılaşma kapalı gişe oynandı ve yaklaşık 50 bin kişi tribünden Kanarya'yı destekledi.

2 dakika arayla 2 gol sayılmadı!

Mücadele hızlı başladı. Fenerbahçe taraftarının da desteğiyle baskıyı kurmaya çalışsa da 14. dakikada Ülker Stadyumu'nda sessizlik yaşandı. Abdülkerim Bardakcı topu filelere gönderse de gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı, tribünler rahat bir nefes aldı. Sadece 2 dakika sonra Kerem Aktürkoğlu savunma arkasına sarkarak Altay'ı avladı ancak gol yine ofsayt sebebiyle sayılmadı. Sarı-Kırmızılılar goller sayılmasa da özgüven kaazandı, baskıyla birlikte deplasman şokunu üzerinden atmayı başardı.





Oliveira tarihe geçti

32'de ise gol perdesi açıldı. Dries Mertens sol kanattan korneri kullandı, uzaklaştırılamayan top arka direkte Sergio Oliveira'nın önüne düştü, Portekizli yıldız uzak direğe net bir vuruşla Galatasaray'ı, ezeli rakibi karşısında 1-0 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'de iç sahada yediği ilk açılış golü olarak kayıtlara geçti. Aynı zamanda Oliveira da lig tarihinde Sarı-Kırmızılı formayla Fenerbahçe filelerini sarsan ilk Portekizli oyuncu oldu.

23 yıl sonra...

Bu dakikadan sonra Kanarya oyunu biraz daha tutmaya, hakimiyeti kurmaya başladı. Art arda pozisyonlar yakalasa da Fenerbahçe ilk devreyi 1-0 geride kapattı. Böylece Cim Bom, Süper Lig'de Aralık 1999'dan bu yana ilk kez Fenerbahçe deplasmanında ilk yarıyı önde tamamladı. Ayrıca Aslan ilk 45'te çektiği 7 şutla bu sezon Kadıköy'de ilk devrede en fazla şut atan ekip oldu.

3'lüden, 4'lüye döndü ama...

İkinci yarıya Jorge Jesus hamleyle başladı. Sarı kartı olan Gustavo Henrique'yi oyundan alıp, Lincoln Henrique'yi sahaya sürdü. Portekizli çalıştırıcı, 3'lü savunmadan 4'lü savunmaya döndü. Ancak bu değişiklik oyuna pek etki etmedi. 78'de atılan uzun topu Mauro Icardi indirdi, Kerem Aktürkoğlu, kaleci Altay'ın bacak arasından topu filelere yolladı. Uzun süren VAR incelemesi sonrasında gol geçerli sayıldı ve Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda rahatladığı golü kaydetti.

Icardi'den son bölümde resital

Mücadelenin sonuna +10 eklenirken, son saniyede ise sahneye sezon başındaki transferiyle sükse yaratan Mauro Icardi çıktı. 75'te oyuna giren, 78'de Kerem'in golünde asisti yapan Arjantinli süperstar 90+10'da bu kez kendi attı ve Sarı-Kırmızılılar'ı, Kadıköy'de 3-0 öne geçirdi. Golün santrası da yapılmadan mücadelenin son düdüğü çaldı ve Aslan 3 puanın sahibi oldu.





Aslan farkı açtı

Bu sonuçla Galatasaray puanını 39'a çıkarttı ve en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 4 puan fark atarak şampiyonluk yolunda rahat nefes aldı. Sarı-Lacivertliler ise Beşiktaş ve Trabzonspor derbilerinden sonra Galatasaray'a da diş geçiremedi, ezeli rakibinden ağır yenilgi aldı ve yarışta geriye düştü.

Feldkamp'tan sonra ilk kez

Uzun yıllar unutulmayacak bir zafer elde eden Sarı-Kırmızılılar, 1993 yılının Nisan ayındaki 4-1'lik galibiyetten sonra Kadıköy'deki en farklı galibiyetini aldı. Teknik direktör Okan Buruk da Galatasaray Teknik Direktörü olarak ilk kez çıktığı Fenerbahçe deplasmanında kazanarak Karl-Heinz Feldkamp'tan sonra Kanarya'ya konuk olduğu ilk Süper Lig maçını kazanan teknik adam oldu.

Okan hoca rekoru kırdı

Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, Ankaragücü ve Fenerbahçe maçlarını art arda kazanarak 7 karşılaşmalık galibiyet serisi yakalayan Cim Bom müthiş bir hava yakaladı. Teknik direktör Okan Buruk da hocalık kariyerinin en uzun galibiyet halkasını oluşturdu.

Deplasmanların Aslan'ı!

Sezon flaş takımı Galatasaray deplasmandaki başarısıyla da dikkat çekiyor. Aslan, bu sezon Süper Lig deplasmanlarında 7 kezle en fazla galibiyet alan, 20 golle en skorer, hanesine yazdırdığı 23 puanla en çok puan toplayan ve 7 maçta gol yemeyerek kalesini en çok gole kapatan takım oldu.

Bilmen gereken her şey: Fenerbahçe & Galatasaray