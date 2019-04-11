Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde saha avantajına güveniyor

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında oynanacak derbi öncesinde Fenerbahçe ile Galatasaray’ın bu sezon iç sahada ve deplasmanda gösterdikleri performans dikkati çekiyor.

Derbi öncesinde sarı-lacivertlilerin iç sahada son dönemdeki olumlu, sarı-kırmızılıların ise deplasmandaki olumsuz performansı ön plana çıkıyor.

Ülker Stadı’nda oynanacak derbiye ev sahipliği yapacak Fenerbahçe, bu sezon kazandığı puanların büyük bölümünü seyircisi önünde elde etti. Konuk Galatasaray ise ligde puanların çoğunu misafir olduğu karşılaşmalarda kaybetti.

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- Fenerbahçe, Ersun Yanal ile sahasında yenilmedi

Bu sezon oldukça kötü bir performans sergileyen Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal’ın gelişinin ardından iç sahada mağlubiyet yaşamadı.

Tecrübeli çalıştırıcının gelişi öncesinde seyircisi önünde 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, Ersun Yanal’dan sonra ise Kadıköy’de 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek yenilmedi.

Fenerbahçe, bu sezon seyircisi önünde 13 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 23 puan topladı. Sahasında 23 gol atıp, 18 gol yiyen sarı-lacivertliler, Ülker Stadı’nda 16 puanı kaybetti.

- Galatasaray’in mağlubiyetleri deplasmanda

Galatasaray, bu sezon ligde mağlup olduğu 4 maçı da dış sahada oynadı.

Süper Lig’in geride kalan 27 haftasında 16 galibiyet, 7 beraberlik alan sarı-kırmızı ekip, 4 kez de mağlup oldu. Galatasaray sahasındaki maçlarda ise 10 galibiyet ve 4 beraberlikle sadece 8 puan kaybederken, 34 puan topladı.

Sarı-kırmızılılar, puan kayıplarının çok büyük bölümünü deplasmanda yaşadı. Galatasaray, dış sahadaki 13 maçın 6’sını kazanabildi. Üç müsabakadan beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, 4 karşılaşmayı da kaybetti. Rakip sahada 18 gol atan sarı-kırmızılılar, kalesinde 17 gole engel olamadı.

Deplasman maçlarından 21 puan toplayıp, 18 puan kaybeden Galatasaray, son 6 deplasman maçında ise mağlubiyet yaşamadı. Galatasaray, son olarak ligin 14. haftasında deplasmanda Beşiktaş’a yenilmişti.

Galatasaray, bu sezon deplasmandaki 13 maçın 10’unda kalesini gole kapatamadı. Dış sahadaki Antalyaspor, Kayserispor ve Göztepe maçlarında gol yemeyen sarı-kırmızılı ekip, diğer 10 karşılaşmada kalesinde gole engel olamadı.

- Fenerbahçe kalesini gole kapatamıyor

Fenerbahçe, bu sezon sahasında yaptığı karşılaşmalarda kalesini gole kapatamadı.

Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı’nda oynadığı 13 lig karşılaşmasının 10’unda kalesinde gol görürken, sadece 3 maçta rakibine gol izin vermedi.

Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe maçlarında kalesini gole kapatan sarı-lacivertliler, kalan 10 maçta ise en az 1 gol yedi.

Bursaspor, Beşiktaş, Atiker Konyaspor ve Demir Grup Sivasspor karşılaşmalarında birer gol yiyen Fenerbahçe, Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor’un ikişer golüne engel olamadı. Sarı-lacivertliler, iç sahadaki İstikbal Mobilya Kayserispor ve MKE Ankaragücü müsabakalarında topu üçer kez filelerinden çıkardı.

(AA)