Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bu hafta sonu oynanacak dev derbi için iddaa risk yönetimi özel etkinlik oranları da belirledi. Fenerbahçe - Galatasaray maçında kaç korner olur? Fenerbahçe - Galatasaray maçında hangi takım daha çok korner kullanacak? Fenerbahçe - Galatasaray maçında 8.5 korner üstü ya da 9.5 üstü oranları da belirlendi.

Korner oranlarında Fenerbahçe favori

Fenerbahçe'nin maç boyunca daha çok korner kullanır oranı 1,65 olarak belirlenirken eşit oranı 5.50 ve Galatasaray daha çok korner kullanır oranı 2.15 olarak belirlendi. İlk korneri kim kullanır? bahis oranlarında ise Fenerbahçe 1.50 , Galatasaray 1.75 ve olmaz oranı 70.00 olarak belirlendi. Maçın genel olarak 8,5 üst korner olur oranı 1.30 , 9.5 üst korner olur oranı 1.67 ve 10.5 üst korner olur oranı 2.15 olarak belirlendi.

Fenerbahçe'nin 22 hafta sezonluk korner kullanma ortalaması 5,2 olarak gerçekleşirken Galatasaray son dönemde yükselttiği ortalamasını 5,1'e kadar çıkarttı. İki takımın ortalaması 10,3 olarak gerçekleşti.

İLK MAÇTA KORNER SAYILARI: Galatasaray 4 korner, Fenerbahçe 5 korner

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de oynadığı maçlarda 13 kez köşe vuruşunda üstünlük sağlarken 4 karşılaşma eşit sayıda ve 5 tanesinde ise köşe vuruşu sayılarında rakipleri üstünlük kurdu. Galatasaray bu sezon Süper Lig'de oynadığı 22 maçın 11 tanesinde rakibine korner sayılarında üstünlük kurdu. Diğer maçların 10 tanesinde rakipleri daha çok korner sayısına ulaşırken 1 maç ise eşit bitti.

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