Süper Lig 'de 18. haftanın en kritik maçı Kadıköy'de oynandı, Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Halil Umut Meler'in yönettiği 90 dakikada gülen taraf konuk ekip oldu.

GOLLER OLIVEIRA, KEREM VE ICARDI'DEN GELDİ

32. dakikada Galatasaray'ın Dries Mertens ile sol kanattan kullandığı korneri ön direkte Bright Osayi-Samuel, uzaklaştırırken arka direkte Sergio Oliveira'nın sağ çaprazdan gelişine yaptığı vuruş, Sarı-Kırmızılıları öne geçirdi. 78. dakikada savunma arkasına atılan topta ilk anda kontrolü gerçekleştiremeyen Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi'nin pasında Altay Bayındır ile karşı karşıya kaldı ve yaptığı vuruşla farkı 2'ye çıkardı. 90+10. dakikada çıkarken Serdar Dursun'un hatalı pasında topla buluşan Mauro Icardi, ceza sahası içine girip sol çaprazdan yaptığı vuruşla farkı 3'e çıkardı ve Sarı Kırmızılılar maçı 3-0 kazandı.

İRFAN CAN KAHVECİ 69'DA GİRDİ 86'DA ATILDI

Takımı 2-0 gerideyken 69. dakikada oyuna giren İrfan Can Kahveci, maçı tamamlayamadı. 86. dakikadaki VAR incelemesi sonrası milli oyuncu, Leo Dubois'ya yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

4 PUAN GERİYE DÜŞTÜ

2 maçlık galibiyet serisi sona eren Jorge Jesus'lu Kanarya, derbide taraftarı önünde Galatasaray'a farklı kaybetmesiyle zirve yarışında ağır yara aldı. Sarı Lacivertliler, lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü.

19. HAFTADA RAKİP GAZİANTEP FK

Kanarya, 19. haftada Gaziantep FK'ya konuk olacak. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, kırmızı kart cezası nedeniyle zorlu maçta oynayamayacak.



