Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ikinci yarının başına dikkat!

Ülker Stadı’nda oynanacak karşılaşma öncesinde iki takımın da bu sezon ligde attığı ve yediği gollere bakıldığında, ikinci yarının ilk 15 dakikası gol bakımından dikkati çekiyor.

Ligde geride kalan 27 haftalı bölümde Galatasaray, ikinci yarının başında rakip filelere 15 gol atarken, kalesinde sadece 1 gol gördü.

Fenerbahçe ise söz konusu bölüme bakıldığında etkisiz bir görüntü sergiledi. Sarı-lacivertliler, bahsi geçen kısımda sadece 2 gol atabildi. Fenerbahçe, bu süre aralığında rakiplerinin 6 golüne ise engel olamadı.

Galatasaray ikinci yarıda daha etkili

Galatasaray, bu sezon maçların ikinci yarılarında gol bakımından çok daha etkili bir performansa imza attı.

Sarı-kırmızılılar, ligde mücadelelerin ilk yarılarında gol yollarında tutuk bir görüntü sergilerken, rakip ağları 20 kez sarstı.

Galatasaray, maçların ikinci yarılarında ise ilk yarıların neredeyse iki katı kadar gol sığdırdı. Sarı-kırmızılılar, ikinci yarılarda rakip fileleri 38 kez havalandırdı.

- İki takım da ilk dakikalarda tutuk

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın bu sezon dikkati çeken bir diğer gol istatistiği ise maçların ilk bölümlerinde skor üretmede sıkıntı yaşamaları oldu.

Bu sezon en az gol sayısını (2) ikinci yarıların ilk 15 dakikasında kaydeden sarı-lacivertliler, maçların ilk 15 dakikasında da sadece 3 gol atabildi.

Galatasaray da tıpkı Fenerbahçe gibi karşılaşmalara gol yollarında yavaş başladı.

Bu sezon attığı 58 golle Beşiktaş ile zirvede yer alan sarı-kırmızılılar, mücadelelerin ilk 15 dakikalık bölümünde ise sadece 1 gol bulabildi.

Galatasaray, bahsi geçen kısımda kalesinde 5 gol görürken, Fenerbahçe sadece 2 gol yedi.

Fenerbahçe 61-75 arası etkili

Fenerbahçe, bu sezon gollerinin büyük bölümünü 61 ile 75. dakikalar arasında buldu.

Ligde bu sezon 33 gol atabilen sarı-lacivertliler, bu gollerin 10 tanesini bahsi geçen kısımda kaydetti.

Fenerbahçe, en çok golü ise (9) ilk yarının son 15 dakikalık bölümünde yedi.

İSTANBUL (AA) - SÜHA GÜR