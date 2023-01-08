Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, ligin 17'nci haftasında oynanan Antayaspor maçının 11'ine göre tek değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray karşılaşmasında Lincoln'ün yerine Gustavo'ya şans verdi. Jesus, kalede Altay'ı görevlendirirken üçlü savunmayı Serdar Aziz, Gustavo ve Attila Szalai'den kurdu. Jesus, kanadın sağında Osayi-Samuel'e, solunda ise Ferdi Kadıoğlu'na forma verdi. Portekizli teknik adam, orta ikilide Arao ve Crespo'yu görevlendirdi. Jesus'un hücumdaki tercihleri ise Rossi, King ve Batshuayi oldu.

FENERBAHÇE'DE 3'LÜ SİSTEM

Teknik direktör Jorge Jesus, Galatasaray maçında sahaya 3'lü savunmayla çıktı. Tecrübeli teknik adam, sezon başından bu yana takımını hem 3'lü hem de 4'lü savunmayla oynatırken son olarak geçtiğimiz hafta Antalyaspor deplasmanında sahada 4'lü savunma yer almıştı. Jesus, Galatasaray karşısında ise 3'lü savunma ile mücadeleye başladı.

TEK EKSİK PEDRO

Fenerbahçe, Galatasaray derbisine tek oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı sona eren ve bireysel çalışmalara başlayan Pedro, derbi maç kadrosuna dahil edilmedi. Pedro'nun haricinde Alioski ile İsmail Yüksek de teknik ekip kararıyla, kadroda yer almadı.









LUAN PERES 16 MAÇ SONRA

Sarı-lacivertli ekipte Luan Peres, 16 maç sonra formasına kavuştu. UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda 15 Eylül'de Rennes ile 2-2 berabere kaldığı müsabakada sakatlanan Peres, uzun süre takımından ayrı kalan Peres, Galatasaray derbisine yedek soyundu.

SARI-LACİVERTLİ TARAFTARLARDAN KOREOGRAFİ

Fenerbahçeli taraftarlar Galatasaray derbisinde koreografi gerçekleştirdi. Ülker Stadı'nın dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, Okul Açık Tribünü'nde "Our City, Our Rules" yazan bir koreografi açarken, alt tarafında "İki Kıta, Yedi Tepe; En Büyük Fenerbahçe" yazılı bir pankarta yer verildi. Diğer 2 tribünde de dev posterler ve "Çubukluya Yapılanlar Sonsuzlukta Yankılanır" ve "Çubuklu Ruhuyla" yazılı pankartlar açıldı.

KASAPOĞLU TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan maçı tribünden takip etti. Kasapoğlu'na Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek eşlik etti.









MERTENS'E SARI KART

İlk devrenin son anında ise Milot Rashica hızla rakip yarı sahayı katetti, ceza alanına girmeden sağ çaprazdan vurdu, top dışarı gitti. Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler de ilk yarıdaki son düdüğü çaldı. Galatasaraylı futbolcuların, topa kaleci Altay Bayındır'ın müdahale ettiğini ve topun kornere çıktığını söyledi. Ancak Meler son düdüğü çalmıştı. Cim Bom'un 35 yaşındaki yıldızı Dries Mertens de Meler'e şiddetli itirazda bulununca sarı kart gördü.

HATAYSPOR MAÇINDA YOK

Dev mücadele öncesinde Fenerbahçe'de; Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo ceza sınırındaydı. Galatasaray'da ise Abdülkerim Bardakcı, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz kart sınırında derbiye çıktı. Aslan ilk yarıyı 1-0 önde kapatsa da Mertens'i kaybetti. Belçikalı yıldız gördüğü kartla birlikte cezalı duruma düştü. Tecrübeli oyuncu cuma günü oynanacak Hatay maçında görev yapamayacak.

SİNİRLER GERİLDİ! SAMUEL İLE BARIŞ ALPER...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe karşısında forvette Barış Alper Yılmaz’a görev verdi. Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi’nin yokluğunda son maçlarda Bafetimbi Gomis oynarken, Buruk derbide ileri uçta Barış Alper’e şans verdi. İlk yarının son anlarında sinirler gerildi. Hızlı gelişen Galatasaray atağına hareketlenen Barış Alper Yılmaz ile Bright Osayi-Samuel, ikili mücadele sonrasında yerde kaldı.

HALİL UMUT MELER'DEN SÖZLÜ UYARI

İki oyuncu, yerde birbirlerine fiziksel olarak müdahale ederken gerilim devam etti. Diğer oyuncuların devreye girmesiyle olay büyümeden kapanırken maçın hakemi Halil Umut Meler, iki oyuncuyu da uyarırken sözlü olarak ikaz etti.





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