Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde büyük olay! Birbirlerine girdiler
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin son dakikalarında tansiyon yükseldi. 82. dakikada Belhanda oyundan ağır hareketlerle çıkarken Deniz Türüç'le tartıştı. Belhanda ikinci sarıdan atılırken, Deniz Türüç kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin son dakikalarında tansiyon yükseldi. 82. dakikada Belhanda oyundan ağır hareketlerle çıkarken Deniz Türüç'le tartıştı. İki futbolcunun arasındaki tartışmaya yedek kulübeleri de dahil olunca ortalık karıştı.
Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler, oyuna giren Ahmet Çalık'ı dışarıya alırken, Belhanda'yı sahaya çağırdı. Faslı oyuncu ikinci sarı kartla, Deniz Türüç ise direk kırmızı kartla oyun dışında kaldı.