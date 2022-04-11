Süper Lig 'in 32. haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray 'ı 2-0 mağlup ederken, sarı-lacivertlilerin gizli kahramanı Miguel Crespo performansıyla yine dikkat çekmeyi başardı. 25 yaşındaki Portekizli futbolcuya gelen teklif de ortaya çıktı.

Kadıköy'de oynanan dev derbiye Avrupa takımlarının scoutları da adeta akın etti. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın yıldızları, İngiliz, Fransız, İspanyol ve İtalyan kulüplerinin listelerinde yer alırken maç boyunca scoutlar da bol bol not tuttu.

Fenerbahçe'nin Güney Koreli oyuncusu Kim için Tottenham'ın yanı sıra Leicester City ve Aston Villa da takibini sürdürürken Ferdi Kadıoğlu da hem İtalyan hem İngiliz takımları tarafından mercek altına alındı. Maça yedek başlayan Szalai için ise İspanyol ekibi Real Betis ile İtalyan Laizo'nun temsilcileri Ülker Stadı'ndaydı. Galatasaray cephesinde ise Kerem Aktürkoğlu, Fransa'dan Lille ve Nantes'ın maç boyunca odaklandığı isim oldu. Kerem'in yanı sıra Marcao için İtalyan Napoli yakın takibini sürdürüp Brezilyalı oyuncuyu izlemesi için scout gönderdi.









Crespo'ya tam not

Ülker Stadı'na scout gönderen bir başka dünya devi ise İspanyol Atletico Madrid oldu. La Liga'nin son şampiyonu, uzun süredir izlediği Fenerbahçe'nin Portekizli orta sahası Miguel Crespo'yu derbide de yakından takip eden Atletico scoutunun başarılı futbolcuya tam not verdiği ifade edildi.

Teklif ortaya çıktı

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Crespo'yla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Tivibu'nun haberine göre Atletico Madrid, derbide de izlediği Crespo için Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulundu.

İspanyol ekibinin gelecek yıl Crespo'yu 1 milyon euro bedel karşılığında 1 yıllığına kiralamak istediği ve bir sonraki yıl için de 11 milyon euroluk satın alma opsiyonu koymak istediği belirtildi. Fenerbahçe'nin bu teklife nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu oldu.





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