Fenerbahçe-Galatasaray derbisi son dakika gelişmeleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, ligin 17'nci haftasında oynanan Antayaspor maçının 11'ine göre tek değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray karşılaşmasında Lincoln'ün yerine Gustavo'ya şans verdi.

Jesus, kalede Altay'ı görevlendirirken üçlü savunmayı Serdar Aziz, Gustavo ve Attila Szalai'den kurdu. Jesus, kanadın sağında Osayi-Samuel'e, solunda ise Ferdi Kadıoğlu'na forma verdi. Portekizli teknik adam, orta ikilide Arao ve Crespo'yu görevlendirdi. Jesus'un hücumdaki tercihleri ise Rossi, King ve Batshuayi oldu.

FENERBAHÇE'DE 3'LÜ SİSTEM

Teknik direktör Jorge Jesus, Galatasaray maçında sahaya 3'lü savunmayla çıktı. Tecrübeli teknik adam, sezon başından bu yana takımını hem 3'lü hem de 4'lü savunmayla oynatırken son olarak geçtiğimiz hafta Antalyaspor deplasmanında sahada 4'lü savunma yer almıştı. Jesus, Galatasaray karşısında ise 3'lü savunma ile mücadeleye başladı.

TEK EKSİK PEDRO

Fenerbahçe, Galatasaray derbisine tek oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı sona eren ve bireysel çalışmalara başlayan Pedro, derbi maç kadrosuna dahil edilmedi. Pedro'nun haricinde Alioski ile İsmail Yüksek de teknik ekip kararıyla, kadroda yer almadı.

LUAN PERES 16 MAÇ SONRA

Sarı-lacivertli ekipte Luan Peres, 16 maç sonra formasına kavuştu. UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda 15 Eylül'de Rennes ile 2-2 berabere kaldığı müsabakada sakatlanan Peres, uzun süre takımından ayrı kalan Peres, Galatasaray derbisine yedek soyundu.

SARI-LACİVERTLİ TARAFTARLARDAN KOREOGRAFİ

Fenerbahçeli taraftarlar Galatasaray derbisinde koreografi gerçekleştirdi. Ülker Stadı'nın dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, Okul Açık Tribünü'nde "Our City, Our Rules" yazan bir koreografi açarken, alt tarafında "İki Kıta, Yedi Tepe; En Büyük Fenerbahçe" yazılı bir pankarta yer verildi. Diğer 2 tribünde de dev posterler ve "Çubukluya Yapılanlar Sonsuzlukta Yankılanır" ve "Çubuklu Ruhuyla" yazılı pankartlar açıldı.

KASAPOĞLU TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan maçı tribünden takip etti. Kasapoğlu'na Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek eşlik etti.