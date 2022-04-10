Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi protokol krizi

Süper Lig 'in 32. haftası dev derbiye sahne oluyor, Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray 'ı konuk ediyor. Dev karşılaşma öncesinde tüm gözler Kadıköy'e çevrilirken, Sarı-Kırmızılılar'ın yönetim ekibi de alışılmışın aksine deplasmana kalabalık bir grup halinde geldi.

Fenerbahçe yönetiminin de tam kadro Ülker Stadyumu'nda yer alması sonrasında küçük çaplı bir protokol krizi yaşandı. Kısa süreli bir oturma düzeni sorunu yaşansa da Sarı-Lacivertli yöneticiler devreye girdi ve sorun çözüldü, olay tatlıya bağlandı.

İşte o anlar:

Murat Akbaş