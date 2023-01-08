Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi öne çıkan istatistikler

Tarihteki 397. Fenerbahçe - Galatasaray derbisi olacak maç ligin gidişatı için son derece önemli durumda. Liderliği direkt etkileyecek olan maç öncesinde Galatasaray 36 puanla birinci sırada bulunurken 35 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe sarı kırmızılıların en yakın takipçisi durumunda.

HAKEM HALİL UMUT MELER

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Ülker Stadı’nda oynanacak maçta Halil Umut Meler Düdük çalacak.

Yardımcıları da Mustafa Emre Eyisoy ile Süleyman Özay olacak. Dördüncü hakemliği ise Abdulkadir Bitigen yapacak.





EZELİ REKABETİN TARİHÇESİ

İlk olarak 17 Ocak 1909 tarihinde “Papazın Çayırı” olarak adlandırılan yerde başlayan 113 yıllık ezeli rekabet Galatasaray’ın 2-0’lık galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

396 maçtan 148 kere Fenerbahçe galip taraf olurken, Galatasaray 125 kez gülen ekip oldu. 122 maçta ise taraflar yenişemedi.

Fenerbahçe’nin 540 golüne, Galatasaray 490 golle karşılık verdi. 65. Sezonu oynanan ligde 131. Kez karşılaşacak olan ikilide Fenerbahçe 52-35 üstünlük kurarken 43 maç berabere bitti.

İZ BIRAKANLAR

Galatasaray’ın efsane kalecisi Turgay Şeren 56 kere forma giyip derbi tarihinde en çok forma giyen isim olurken, en golcü isim de 29 golle Fenerbahçe’nin efsanelerinden Zeki Rıza Sporel.

İKİ TAKIMIN DA LİGDEKİ DURUMU

Ev sahibi Fenerbahçe bu sene Jorge Jesus geçtiğimiz yıllara oranla oldukça formda bir sezon geçirirken ligin en golcü takımı durumunda.

16 maçta 42 gol atıp 17 gol yiyen sarı lacivertliler, iki beraberlik ve üç mağlubiyet alarak 35 puanla ligde ikinci sırada yer alıyor.





Konuk ekip Galatasaray ise lige Okan Buruk yönetiminde başladı. Oyun olarak ilk başlarda tartışılsa da ilk önce evinde 2-1 ile Beşiktaş ve deplasmanda 7-0’lık flaş Başakşehir galibiyetiyle Dünya Kupası arasına giren Galatasaray kara bulutları dağıttı.

Altı maç üst üste galibiyet serisi yapan sarı kırmızılı ekip 29 gol atarken kalesinde 13 gol gördü ve üç beraberlikle iki mağlubiyetle 36 puanla liderlik koltuğuna yerleşti.

KARTLAR ETKİLİ OLDU

Fenerbahçe bu sene 29 sarı kart görürken dört de kırmızı kart gördü. Kırmızı kart sayısında Adana Demirspor ile lider konumda olan Fenerbahçe ligde eksik kaldığı üç maçta da mağlup oldu.

Galatasaray gördüğü 42 kartla ligde en çok sarı kart gören ekipler arasındayken üç de kırmızı kart gördü. Gördüğü kırmızı kartlardan ikisi 2-0 öndeyken 2-2 biten Alanyaspor maçı oldu.

Comparisonator verileriyle Fenerbahçe vs Galatasaray derbisi...

2022/23 Sezonu maç başı ortalama değerleri:

GENEL PARAMETRELER

Fenerbahçe maç başına %55 topa sahip olurken Galatasaray %54 sahip oldu. Topa sahip olma süresine baktığımızda ise Fenerbahçe'de maç başına 26.55 dakika iken Galatasaray 27.57 dakika maç başına ortalama topa sahip oldu.





Comparisonator Index puanları, bir takımda oynayan tüm oyuncuların sezon boyunca maç içerisinde aldıkları aksiyonların parametre toplamları üzerinden hesaplanmaktadır.

Fenerbahçe maç başına 3889 Comparisonator Index puanı topladı. Galatasaray'ın maç başına Comparisonator Index puanı 4105 oldu.

OFANSİF PARAMETRELER

Fenerbahçe maç başına Fenerbahçe maç başına 2.28 Gol Beklentisi (xG)'den 2.63 gol kaydediyor, Galatasaray'ın maç başına gol beklentisi (xG) 2.5 ve maç başına kaydedilen gol ortalaması ise 1.81.

Fenerbahçe'nin ceza sahası içinden attığı gol sayısı maç 2.25, ceza sahası dışından attığı gol sayısı maç başına 0.38 oldu.

Galatasaray da ceza sahası içinden daha fazla gol buldu, maç başına 1.44 gol. ceza sahası dışından ise yine maç başına 0.19 gol üretti.

Fenerbahçe isabetli şut üretiminde maç başına 5.94 isabetli şut üretirken, Galatasaray maç başına 7.13 şut üretimiyle rakibinin önünde. Rakip ceza sahasında topla buluşmada da yine Galatasaray 25.94 ile 21.06 kez topla buluşan Fenerbahçe'nin önünde yer alıyor.

DEFANSİF PARAMETRELER

Fernerbahçe defansif olarak Galatasaray’ın önünde. Sarı lacivertliler maç başına 4.69 kritik müdahale ve 65.06 top kaybı yaptı. Galatasaray'da kritik müdahale maç başına 3.75'te kalırken rakibinden daha fazla top kaybı yapıyor (7.69 maç başına).





Fenerbahçe rakiplerine sadece 0.94 gol beklentisi (xGA) tanıyıp maç başına 1.06 gol yedi. Galatasaray ise rakiplerine gol beklentisi tanımada rakibinden yüksek, maç başına 1.25 (xGA) ancak kalesinde maç başına 0.81 gol gördü.

Galatasaray rakip sahada top kazanım parametresinde 14.44’e ulaşırken, Fenerbahçe 13.56 ile rakibinin gerisinde kaldı.

PASLAŞMA PARAMETRELERİ

İki takımın maç başına isabetli pas sayıları ve isabetli pas yüzdeleri birbirine yakın.

İsabetli pas sayıları: Fenerbahçe 402.6 - Galatasaray 403.8

İsabetli pas yüzdeleri: Fenerbahçe %85 – Galatasaray %83

Galatasaray kilit paslarda 6.81 ile 4.88 kilit pas üreten Fenerbahçe’nin önünde kaldı. Maç başına isabetli kilit pas yüzdelerinin arasında ise daha az fark görülüyor:

Fenerbahçe: %56 – Galatasaray: %51

BİREBİR PARAMETRELER

İki takımın maç başına kazanılan ikili mücadele yüzdesi aynı, %51 ve maç başına ortalama kazanılan birebir mücadele sayıları da oldukça yakın:

Fenerbahçe: 79.75 – Galatasaray: 81.38

Aynı durum hava topu mücadelerinde de geçerli; Fenerbahçe maç başına ortalama 21.69 hava mücadelesi kazanıp %55 yüzde elde ederken Galatasaray 23.06 maç başına hava topu mücadelesi kazanarak yüzdesini %54 olarak gerçekleştirdi.