Spor Toto Süper Lig 'in 17. haftasında Galatasaray , Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Bu galibiyetle 6'da 6 yapan sarı-kırmızılı takım derbi öncesi moral buldu. Galatasaray'ın eski oyuncularından Felipe Melo'dan Fenerbahçe göndermesi geldi.





MAÇA YOĞUN İLGİ

Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray taraftarları takımını yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar maç öncesi takımını tribüne çağırdı ve moral verdi.

BARIŞ ALPER SAHNEDE

Zorlu maçın 16. dakikasında skorda eşitliği Barış Alper Yılmaz getirdi. Sağ kanatta topla buluşan Rashica sağ ayağıyla orta yaptı, ceza sahası içi sol çaprazda bulunan Barış Alper Yılmaz kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Bahadır'ın sağından ağlarla buluştu.

Galatasaray'ın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz, son dönemde gösterdiği performans ile dikkat çekti. Çıktığı son 2 maçta 2 gol atan Barış, 2021'den bu yana bir ilk yaşadı.

Opta'nın verilerine göre, en üst lig kariyerindeki ilk kafa golünü Ankaragücü filelerine gönderen Barış Alper Yılmaz, Nisan 2021'den bu yana ilk kez üst üste iki lig maçında gol sevinci yaşadı.





MELO'DAN PAYLAŞIM

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi Galatasaray'ın eski oyuncularından Felipe Melo'dan yorum geldi. Berkan Kutlu ve Felipe Melo'yu etiketleyen sarı-kırmızılı kulüp, "Dejavu" ifadesini kullandı.

Brezilyalı yıldız uzun yıllar forma giydiği Galatasaray'da gösterdiği performansla dönemin en iyi orta saha oyuncuları arasında gösterilirken sarı - kırmızılı taraftarların da sevgilisi olmuştu.

'PAZAR GÜNÜ SAVAŞ'

Kulübün paylaşımına yanıt veren Melo, 8 Ocak Pazar günü oynanacak derbi için "Sizleri çok seviyorum. Pazar günü savaş..." ifadelerini kullandı.

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