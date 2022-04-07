Sarı-Lacivertli taraftarlar, beklendiği gibi Galatasaray maçının biletlerine yoğun ilgi gösterdi. Fiyatları 120 TL ile 660 TL arasında değişen biletler dün öncelikli olarak kongre, Yüksek Divan Kurulu ve temsilci üyeler için saat 13.00’te satışa çıktı. 23 bin 894 bilet, 3 saatten kısa süre içerisinde tamamen tükendi!

Bugün Fenercell aboneleri ile Fenerbahçe Kart sahipleri için biletler piyasaya sürülecek. Yarın ise saat 13.00’te kalan biletler genel satışa sunulacak. Yoğun talep sonrası pazar günkü dev mücadelenin kapalı gişe oynanmasına kesin gözüyle bakılıyor. 6 Mart’ta Trabzonspor ile oynanan mücadeleyi 42 bin 40 kişi seyretmişti.

Galatasaray karşılaşmasında bu sayının geçilmesi ve sezon rekoru kırılması bekleniyor. Bu arada taraftarlar, ezeli rakipleriyle oynayacakları bu mücadele için tribünlerde özel bir koreografi şov yapmaya hazırlanıyor.







