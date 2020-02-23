Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için şaşırtan tahmin!
Süper Lig'in 23. haftasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Derbi haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı bugün saat 19:00'da konuk edecek. Ezeli rekabette 20 yıldır sahasında mağlubiyet yüzü görmeyen Fenerbahçe, bu maçı da kayıpsız geçerek seriyi sürdürmenin peşinde. Fatih Terim'in öğrencileri ise bu büyüye bir son demek istiyor! Fanatik Gazetesi Youtube kanalı için editörümüz Nihat Uzel de sokağa indi ve futbol severlere nasıl bir derbi beklediklerini sordu. Birbirinden eğlenceli yanıtların çıktığı sokak röportajımız YouTube kanalımızda! İşte tüm yanıtlar...
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