Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için geri sayıma geçildi. Tüm gözler Pazar günü Kadıköy'de oynanacak dev derbiye çevrildi. Spor camiasının önde gelen isimleri Türkiye'nin kilitlendiği derbi öncesi Skorer'e değerlendirmeler bulundu.

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İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için yapılan değerlendirmeler;

"FENERBAHÇE DERBİNİN FAVORİSİ"

Bülent Uygun: Derbi tamamen taktik savaşların verildiği, stres ortamlarının en yüksek seviyede yaşandığı, aylar öncesinden herkesin hazırlandığı, hocalar olarak sahanın her milimini yaşayarak 90 dakikayı günlerce kafasında oynadığı ve mücadele ettiği görsel şov. Bu görsel şovda Fenerbahçe hem seyirci avantajı hem takım kadrosu kalitesiyle bir adım önde. Fenerbahçe derbinin favorisi konumunda.

"HİÇBİR MAÇA BENZEMEZ"

Mustafa Kocabey: Galatasaray 6'da 6 yaparak özgüveni tavan yaptı. Derbi maçları olduğu zaman Türkiye'de hayat duruyor. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hiçbir lig maçına benzemeyen bir maç. Bu maçın skorunu kimse bilemez. Fenerbahçe'nin kendi sahasında olması büyük bir avantaj ama son yıllarda Galatasaray, Kadıköy'de iyi maçlar çıkardı. İki takım da kazanmak isteyecek. Çok zevkli bir maç olacağını düşünüyorum. Gönlüm Galatasaray'dan yana ama iyi oynayan kazansın.

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"MAÇIN ARDINDAN ŞAMPİYONLUK YOLU GÖZÜKÜR"

Dinçer Azaphan: Fenerbahçe'nin kazanacağını söyleyecek halimiz yok. Galatasaray'ın 2-1 kazanacağını düşünüyorum. Bu maçın ardından şampiyonluk yolu gözükür. Fenerbahçe'nin taraftarı önünde avantajı var ama bizim avantajımız ise elimizdeki futbolcuların kalitesi.

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"FENERBAHÇE 2-0 KAZANIR"

Ogün Temizkanoğlu: Ben Fenerbahçe'nin saha ve seyirci avantajını iyi kullanacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı avantajları çok daha fazla. Fenerbahçe derbiyi 2-0 kazanır.

"BERABERLİK GALATASARAY'A YARAR"

Emre Aşık: İki takım da formda. Jesus ve Okan Buruk'un açıklamalarından yola çıkarsak planları tabii ki kazanmak üzerine. Bu derbide beraberlik Galatasaray'ın işine gelir. Galatasaray'ın daha kontrollü başlayacağını düşünüyorum. Jesus bu derbiyi mutlaka kazanmak isteyecektir. İki takım da galibiyet için çıkacak ama beraberlik Galatasaray'a yarar. İbre Galatasaray'dan yana. Ben Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Gollü ve seyir zevki yüksek bir karşılaşma bekliyorum.

"MUSLERA İYİ OYNARSA FARKLI GALİBİYETİN ÖNÜNE GEÇEBİLİR"

Ersin Düzen: Derbide favorim Fenerbahçe. Gollü bir galibiyet bekliyorum. Fenerbahçe, Galatasaray'dan daha iyi oynuyor. Galatasaray kazansa bile maçların son bölümlerinde sıkıntı yaşıyor. Sarı-lacivertli takımda maçın hikayesini değiştirecek daha çok oyuncu var. Fenerbahçe'nin bulacağı erken golle derbiyi farklı kazanacağını düşünüyorum. Muslera iyi oynarsa farklı galibiyetin önüne geçebilir.

"ÖNCE BERABERLİK SONRA GALATASARAY"

Serhat Ulueren: Galatasaray'ın yenilmeyeceğini düşünüyorum. Deplasmanda daha iyi oynuyorlar. Muhtemelen Icardi'yi yedek soyunduracak Okan hoca. Fenerbahçe maça seyircisinin de desteğiyle baskılı başlayacak. İki takım lehine olan hakem hatalarından dolayı gergin bir derbi olacak. Dünya Kupası sonrası iki takımın da hakemler tarafından kollandığı aşikar. Ben kırmızı kartlı ve gollü bir beraberlik bekliyorum. Stresli olacak olan taraf Fenerbahçe olacak. Mutlaka kazanmak isteyen taraf Fenerbahçe olacak. Galatasaray biraz daha kontrollü başlayacak. Eğer Galatasaray, Gomis veya başka bir oyuncusuyla golü bulursa ilk 30 dakikada maç tamamen Galatasaray'ın lehine de dönebilir. Şartlar ne olursa olsun Fenerbahçe'nin bu baskıyla baş edebileceğini düşünmüyorum. Bu derbileri yaşamış oyuncusu çok yok. Psikolojik avantaj Galatasaray'dan yana. Öncelikle beraberlik. İki taraftan biri kazanacaksa Galatasaray kazanır diyorum.





"FENERBAHÇE MUTLAKA KAZANMAK ZORUNDA"

İrfan Buz: Bu müsabaka öncesi 36 puanla Galatasaray lider 35 puanla Fenerbahçe ikinci sırada. Fenerbahçe bu sene ne olursa olsun şampiyon olmak istiyor. Olmak zorunda! Bu derbiyi ne olursa olsun kazanmak zorunda. Fenerbahçe bu müsabakada kaybederse çok şeyler kaybedebilir. Psikolojik anlamda camiadaki çatlak sesler yükselmeye başlayacaktır. Stres faktörü de yükselebilir. Bu yüzden ne olursa olsun liderliği geri almak isteyecektir. Liderlik için daha önce ne oynadıysa coşkulu ve baskılı bir şekilde oynaması gerekiyor ama karşısında da Galatasaray var dikkatli olmak zorunda. Coşkulu, baskılı ama aynı zamanda dengeli oynaması gerekiyor Fenerbahçe'nin... Valencia'nın geri dönmesi Fenerbahçe açısından avantaj. Kadro yapılanmasında da değişiklikler olacağını düşünüyorum. İrfan Can Kahveci ve Zajc'ın deribde oynayacaklarını düşünüyorum. Valencia'nın da dönmesiyle birlikte avantaj sağlayacaktır Fenerbahçe... Galatasaray'a bakıldığında son haftalarda çok önemli sonuçlar aldı. Özellikle 7-0'lık Başakşehir maçından sonra diğer karşılaşmaları kazanmaları çok önemliydi. Galatasaray bu derbide daha rahat olacak. Kaybettiği takdirde çok şey kaybedeceğini düşünmüyorum. Deplasmanda bir derbiyi kaybedecek. Ama Fenerbahçe açısından hiç öyle değil. Fenerbahçe daha çok şeyler kaybedebilir. Bana göre her şey ortada. Fenerbahçe kazanmak zorunda. Son yıllarda derbilere bakıldığında çok fazla berabere kalınıyor. İki taraf da kaybetmemek için dengeli oynuyor ve beraberlikler ortaya çıkıyor ama bu müsabakada Fenerbahçe kazanmak zorunda. Liderliği ne olursa olsun almak isteyecektir. Camia bunu bekliyor. Bunu sene o sene Fenerbahçe açısından. Psikolojik olarak Galatasaray'ın daha rahat olması gerekiyor. Çok tecrübeli hocalara sahipler. Fenerbahçe biraz daha ağır basıyor ama belli olmaz derbi bu. Hakemlerin ve VAR'ın az konuşulduğu derbi istiyoruz.

"TEK İSTEĞİM HAKEMLERİ VE VAR'I KONUŞMAMAK"

Evren Turhan: Galatasaray lider olarak gidecek Kadıköy'e iki haftadır yaşanan olaylar iki tarafı da germiş durumda. Umarım bu oyun olarak sahaya yansımaz. Çok kaliteli bir derbi izleriz. Galatasaray 6'da 6 yaparak Kadıköy'e gidiyor orada kaybetmemesi çok önemli. Şampiyonu belirleyecek bir maç değil ama bir derbi maçı sonuçta. Galatasaray için kazanıp gelmek muhteşem olur ama berbaerlik de çok kötü bir sonuç değil. Taraftar avantajı Fenerbahçe'de favori olarak görünüyorlar. Derbileri kazanmak önemli tarihe geçecek ama işin sonunda şampiyon olmak önemli. Galatasaray, Kadıköy'de üst üste 2 sezon orada kazandı ama şampiyon olamadı. Tek isteğim hakemi ve VAR'ı konuşmamak.





"ICARDI OYNAMAZ AMA GOMIS BU YÜKÜ NE KADAR KALDIRABİLİR?"

Osman Şenher: Galatasaray tam kadro sahaya çıkamasa da iyi futbol oynamasa da iki haftadır Sivasspor ve Ankaragücü maçlarında galip gelerek liderliğini devam ettiriyor. Bu da futbolcular üzerinde çok büyük motivasyon oluyor. Fenerbahçe karşısında Torreira, Oliveira oynayacak. Orta sahanın en önemli iki futbolcusu. Icardi'nin oynayacağını tahmin etmiyorum. Gomis bu yükü ne kadar kaldıracak, kaç dakika kaldıracak onu bilemiyorum. Galatasaray'da sorun olarak görülen bir tek mevkii var o da sol bek. Van Aanholt maalesef bir türlü toparlanamayıp çok büyük hatalar yapıyor. Tabii ki Fenerbahçe kendi sahasında favori ama Galatasaray'ın en büyük kozu ise forvette oynayan Kerem, Mertens ve Rashica'nın hangi takım olursa olsun çok çabuk defansın arkasına geçip gol pozisyonuna girmesi. Enteresan bir maç olacak. Galatasaray berabere bile kalsa liderliğini devam ettirecek. Fenerbahçe'nin kazanmaktan başka çaresi yok. Dilerim iyi oynayan takım kazanır biz de sadece futbolu konuşuruz.





"DERBİ GOLLÜ GEÇER"

Fatih Akyel: Derbide Fenerbahçe kendi saha ve seyirci avantajını kullanmak isteyecek. Galatasaray ise deplasmanda kaybetmek istemeyecek. Galatasaray yenilmeden dönmek isteyecek. Bol gollü bir derbi izleyebiliriz. Şampiyonluk yarışında diğer takımlar araya girmek istese de Fenerbahçe ve Galatasaray arasında bir yarış olacak. Galatasaray, Ankaragücü karşılaşmasında iyi oynayamadan kazandı. Fenerbahçe ise Trabzonspor mağlubiyeti sonrası Hatayspor ve Antalyaspor galibiyetleriyle moral buldu. Burada skoru defans oyuncuları ve kalecilerin tutumu belirleyecektir. Derbinin gollü geçeceğini düşünüyorum. Galatasaray'ın daha kontrollü olacağını düşünüyorum. (Skorer)