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Fenerbahçe, Galatasaray derbisi hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti

08 Nisan 2022, Cuma 20:22 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Galatasaray derbisi hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe , Süper Lig 'in 32. haftasında Galatasaray ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti

Sarı-Lacivertli ekibin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan Fenerbahçeli futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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