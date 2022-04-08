Fenerbahçe, Galatasaray derbisi hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe , Süper Lig 'in 32. haftasında Galatasaray ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti

Sarı-Lacivertli ekibin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan Fenerbahçeli futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.



