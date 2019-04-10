Fenerbahçe - Galatasaray derbilerinde ilk golün önemi büyük

Söz konusu dönemde Galatasaray ilk golü attığı 11 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 23 karşılaşmayı kazandı.

İki takım arasında yapılan son 51 lig maçının 7’si gollü beraberlikle sona erdi. Bu müsabakaların altısında ilk golü Fenerbahçe atarken, Galatasaray beraberliği yakalayan taraf oldu. İki takım arasındaki son maçta ise Galatasaray 2-0 öne geçerken, sarı-lacivertliler eşitliği sağladı.

Habere konu olan dönemde 3 karşılaşmada ilk golü atmasına rağmen Galatasaray, Fenerbahçe’nin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde yapılan son 51 lig mücadelesinin 7’si ise golsüz sona erdi.

Fenerbahçe sonradan açılıyor

Fenerbahçe, bu sezon ligde geriye düştüğü 17 maçın 9’unu kaybetmedi.

Bu mücadelelerin 3’ünde rakiplerinden 3 puan alan sarı-lacivertliler, 6 maçtan ise beraberlikle ayrılmayı başardı.

Fenerbahçe, evinde Bursaspor, Çaykur Rizespor ve Demir Grup Sivasspor maçlarında mağlup duruma düşmesine rağmen 3 puana uzandı.

Sarı-lacivertliler, bu sezon özellikle derbilerde yaptığı geri dönüşlerle adından söz ettirdi.

Fenerbahçe, bu sezon ilk derbisini seyircisi önünde Beşiktaş’a karşı oynadı. Bu mücadelede 1-0 yenik duruma düşen sarı-lacivertliler, eşitliği sağlayarak sahadan 1 puanla ayrıldı.

Daha sonra deplasmanda Galatasaray ile karşılaşan ve 2-0 yenik duruma düşen Fenerbahçe, rakibinden 1 puan alırken, galibiyeti kaçıran taraf oldu. Fenerbahçe, bu sezonki en çok ses getiren geri dönüşe ise Beşiktaş karşısında imza attı. Sarı-lacivertliler Vodafone Park’taki maçta 3-0 yenik düşmesine rağmen üst üste bulduğu gollerle 1 puan almayı başardı.

Fenerbahçe ayrıca bu sezon 3 karşılaşmada öne geçmesine karşın galibiyete ulaşamadı. Sarı-lacivertliler, bu maçların 1’inden puansız ayrılırken, diğer ikisinde 1 puanla yetindi.

Galatasaray da önemli geri dönüşlere imza attı

Galatasaray, bu sezon ligde yenik duruma düştüğü müsabakalarda önemli geri dönüşler gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızı takım, tıpkı rakibi Fenerbahçe gibi 3 karşılaşmada öne geçmesine karşın galibiyete ulaşamadı. Galatasaray, bu maçların üçünden de beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray, 4 mücadelede ise geriye düşmesine rağmen 3 puanı almasını bildi.

Sarı-kırmızılılar, deplasmandaki MKE Ankaragücü, Kasımpaşa ve Bursaspor maçları ile evindeki Demir Grup Sivasspor müsabakasında geriye düşmesine rağmen 3 puana ulaşan taraf oldu.

İSTANBUL (AA) - SÜHA GÜR