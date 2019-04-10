Fenerbahçe - Galatasaray derbilerinde goller yabancılardan!

İki takım arasında son 10 yılda oynanan 26 derbide Fenerbahçe 27 kez ağları havalandırırken, Galatasaray ise rakibine 22 golle karşılık verdi. Bu müsabakalarda atılan 49 golün 33’ünü yabancı futbolcular, 15’ini ise Türk oyuncular kaydetti. Bu süredeki bir golü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı.

Fenerbahçe’nin söz konusu 27 golünün 22’sini yabancı, 5’ini ise Türk oyuncular kaydetti. Galatasaray’ın 22 golünün 11’ini yabancı, 10’unu da Türk oyuncular atarken, bir gol ise rakip oyuncudan geldi.

22 yabancı oyuncu gol attı

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 10 sezonda yapılan derbilerde 22 yabancı oyuncu gol sevinci yaşadı.

Süper Lig’de 2009-2010 sezonunda 25 Ekim 2009’da oynanan ve Fenerbahçe’nin 3-1 kazandığı müsabakadan bu yana yapılan 26 derbide sarı-lacivertlilerden 14, sarı-kırmızılılardan 8 yabancı oyuncu skoru değiştirdi.

Söz konusu dönemde Fenerbahçe’den 5, Galatasaray’dan 6 Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı.

En golcüsü Alex

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 10 sezonda yapılan maçlarda en fazla golü sarı-lacivertlilerin eski oyuncusu Alex de Souza attı.

Sarı-lacivertli takımda uzun zaman forma giyen Alex, bu dönemdeki Galatasaray derbilerinde 6 kez rakip fileleri havalandırdı. Alex’i üçer golle Galatasaray’dan Wesley Sneijder ile Selçuk İnan takip etti. Selçuk İnan, ayrıca söz konusu dönemdeki en golcü Türk oyuncu oldu.

İki takımın mevcut kadrolarında bulunan 7 futbolcu, rekabette daha önce gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe’de Hasan Ali Kaldırım, Alper Potuk, Mathieu Valbuena ve Jailson, Galatasaray derbilerinde birer kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı ekipte ise Selçuk İnan 3, Martin Linnes ve Ryan Donk birer kez Fenerbahçe ağlarını sarstı.

Son 10 sezondaki derbiler

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 10 sezonda oynanan 26 derbinin sonuçları ve gol atan futbolcular şunlar:

Tarih Stat Organizasyon Skor (FB-GS) Goller

25.10.2009 Fenerbahçe Süper Lig 3 - 1 Alex (2), Guiza / Hakan Balta

28.03.2010 Ali Sami Yen Süper Lig 1 - 0 Selçuk Şahin

21.07.2010 Borussia Park Özel 1 - 0 Andre Santos

24.10.2010 Fenerbahçe Süper Lig 0 - 0 -

18.03.2011 Türk Telekom Süper Lig 2 - 1 Semih Şentürk, Alex / Kazım Kazım

07.12.2011 Türk Telekom Süper Lig 1 - 3 Alex / Eboue, Elmander, Melo

17.03.2012 Fenerbahçe Süper Lig 2 - 2 Sow, Alex / Elmander, Hakan Balta

22.04.2012 Türk Telekom Süper Lig 2 - 1 Ziegler, Stoch / Selçuk İnan

12.05.2012 Fenerbahçe Süper Lig 0 - 0 -

12.08.2012 Erzurum TFF Süper Kupa 2 - 3 Alex, Kuyt / Umut Bulut (2), Selçuk İnan

16.12.2012 Türk Telekom Süper Lig 1 - 2 Hasan Ali Kaldırım / Bekir İrtegün (kendi kalesine), Selçuk İnan

12.05.2013 Fenerbahçe Süper Lig 2 - 1 Webo (2) / Burak Yılmaz

11.08.2013 Kayseri TFF Süper Kupa 0 - 1 Didier Drogba

10.11.2013 Fenerbahçe Süper Lig 2 - 0 Emre Belözoğlu, Cristian

06.04.2014 Türk Telekom Süper Lig 0 - 1 Sneijder

25.08.2014 Manisa 19 Mayıs TFF Süper Kupa 0 - 0 -

18.10.2014 Türk Telekom Süper Lig 1 - 2 Alper Potuk / Sneijder (2)

08.03.2015 Fenerbahçe Süper Lig 1 - 0 Kuyt

25.10.2015 Fenerbahçe Süper Lig 1 - 1 Diego / Olcan Adın

13.04.2016 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 -

26.05.2016 Antalya Türkiye Kupası 0 - 1 Podolski

20.11.2016 Ülker Süper Lig 2 - 0 Van Persie (2)

23.04.2017 Türk Telekom Süper Lig 1 - 0 Josef de Souza

22.10.2017 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 -

17.03.2018 Ülker Süper Lig 0 - 0 -

02.11.2018 Türk Telekom Süper Lig 2 - 2 Valbuena, Jailson / Donk, Linnes

İSTANBUL (AA) - ERCAN ÇAKAR