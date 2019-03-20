Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi açıklandı. Dev mücadele 14 Nisan Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan derbi mücadelesi 2-2 sona ermişti...

20 Mart 2019, Çarşamba 16:15
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Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta?

Türkiye'de sonucu en çok merak edilen maçın sonucu belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray maçının tarihini açıkladı. Dev mücadele 14 Nisan Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesi 2-2 berabere tamamlanmıştı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta?

Ülker Stadı'nda 14 Nisan Pazar günü saat 19:00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca derbi mücadelesine dair tüm detaylar burada olacak.

İşte derbi maç tarihleri...

14 Nisan Pazar

19:00 Fenerbahçe-Galatasaray

27 Nisan Cumartesi

19:00 Fenerbahçe-Trabzonspor

5 Mayıs Pazar

19:00 Galatasaray-Beşiktaş

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