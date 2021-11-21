Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında üst üste 7. kez yenilmedi

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray ’a konuk olan Fenerbahçe , son bölümünde 10 kişi mücadele ettiği derbiden 2-1 galip ayrıldı. Nef Stadı’nda oynanan karşılaşmaya oyunu yarı sahasında kabul ederek başlayan sarı-lacivertliler, 16. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun golüyle 1-0 geriye düştü. Gol sonrasında toparlanan ve rakip yarı sahada daha fazla topla oynayan sarı-lacivertliler, 31. dakikada Mesut Özil’in golüyle beraberliği yakaladı ve soyunma odasına 1-1’lik eşitlikle girildi.

İkinci yarıya dengeli bir oyunla başlayan Fenerbahçe, 83. dakikada Marcel Tisserand’ın oyundan atılmasıyla 10 kişi kaldı. Rakibinin baskılı oyununa karşın 90 4. dakikada Miguel Crespo’nun golüyle öne geçen Fenerbahçe, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe, bu sonuçla puanını 23’e çıkardı. Galatasaray ise 21 puanda kaldı.

Galatasaray deplasmanında üst üste 7. kez yenilmedi

Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında üst üste 7. maçından da yenilgisiz ayrıldı. Ligde rakibi karşısında deplasmanda son mağlubiyetini 2014-2015 sezonunda yaşayan Fenerbahçe, üst üste 7. maçını da kaybetmedi.

Sarı-lacivertliler, son olarak 18 Ekim 2014 yılında rakibine 2-1 mağlup olmuştu.

Mesut derbide golünü attı

Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil, Galatasaray derbisinde ilk kez gol sevinci yaşadı.

Ligde 5. kez bir maça bu sezon 11’de başlayan deneyimli oyuncu, attığı bu golle ligdeki gol sayısını 4’e çıkardı.

Crespo siftah yaptı

Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu Miguel Crespo, sarı-lacivertli formayla ilk golüne imza attı. Sezon başında sarı-lacivertli takıma transfer olan ve istikrarlı forma şansı bulamayan 25 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu, Fenerbahçe formasıyla ilk gol sevincini Galatasaray karşısında yaşadı.

Mert Hakan cezalı duruma düştü

Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, cezalı duruma düştü. 27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray derbisine 3 sarı kartla çıkmıştı. Karşılaşma öncesinde sınırda bulunan oyuncu, 35. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Mert Hakan, deplasmanda Göztepe ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Pereira kart gördü

Fenerbahçe’nin Portekizli teknik direktörü Vitor Pereira, derbi karşılaşmasında kart gördü. İlk yarının bitiş düdüğünün ardından hakem Halil Umut Meler’e itirazda bulunan 53 yaşındaki çalıştırıcı, sarı kartla cezalandırıldı.

Tisserand kızardı

Fenerbahçe’nin tecrübeli stoperi Marcel Tisserand, Galatasaray derbisinde kırmızı kartla oyundan atıldı. Maçın 24. dakikasında sarı kart gören Tisserand, 83. dakikada ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Fenerbahçeli oyunculardan büyük sevinç

Fenerbahçeli futbolcular, maçın bitiş düdüğüyle büyük sevinç yaşadı. Orta sahada toplanan sarı-lacivertliler, daha sonra boş deplasman tribününe giderek sevinç gösterilerinde bulundu. Fenerbahçeli futbolcular ve teknik ekibin bu sevinç gösterisinin ardından Galatasaraylı taraftarlar rakiplerini protesto etti.

Futbolcular, soyunma odası tüneline giderken yabancı madde atılması nedeniyle zor anlar yaşadı. (AA)