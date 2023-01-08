Fenerbahçe , Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray 'ı ağırlıyor. Jorge Jesus, dev maç öncesi farklı planlar üzerinde denemeler yaptı. Taktik idmanlarda hem 3’lü hem de 4’lü savunmayla provalar gerçekleştiren Portekizli tecrübeli teknik adam, 11’i de sürekli değiştirdi. Kadro ve sistem ne olursa olsun tek bir hedef var: Derbide 3 puanı almak. Aslan'ın hocası Okan Buruk, Fenerbahçe deplasmanı öncesi tüm planlarını zafer üzerine yaptı. Başarılı teknik adam son idmanda ileri uçta Gomis'li, Barış'lı ve Icardi'li 3 farklı plan denedi, özellikle orta saha ve kanatlarda birçok alternatif üzerinde durdu.

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Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe-Galatasaray maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Halil Umut Meler'in yöneteceği dev derbinin canlı skor takibi ve tüm detayları fanatik.com.tr'de olacak.

Fenerbahçe-Galatasaray muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, Zajc, İrfan Can, King, Batshuayi

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Oliveira, Berkan, Rashica, Mertens, Kerem, Barış (Gomis)

Kadıköy kapalı gişe

Galatasaray ile bu akşam Kadıköy'de oynanacak dev maçta beklendiği gibi Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmayacaklar... Derbinin tüm biletleri tükendi ve alınan karar gereği konuk ekip seyircisinin alınmayacağı mücadelede yaklaşık 50 bin Sarı Lacivertli futbolseverin, tribündeki yerlerini alacağı öğrenildi. Sarı Kırmızılılar'ı yenmesi durumunda Süper Lig'de yeniden liderliği ele geçirecek Kanarya'da taraftarlar, 90 dakika boyunca takımlarına büyük destek verecek. Tribünlerde görsel bir şölen hazırlığı içerisinde olan Kanarya'nın seyircisinin, ilk düdükle birlikte rakibi baskı altına alacak bir atmosfer yaratmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Jorge Jesus ve ekibi, Samandıra’da kamp kurdu

Fenerbahçe, Hatayspor ve Antalyaspor galibiyetleriyle Galatasaray maçına formda ve moralli bir şekilde çıkacak. Jorge Jesus ve ekibi, derbi öncesi Samandıra’da adeta kamp kurdu. Teknik ekip, bir yandan 6’da 6 yaparak rüzgarı arkasına alan rakibi en ince ayrıntısına kadar analiz ederken, diğer yandan derbide kullanılacak stratejiyi belirlemek için çalışıyor. Joao Pedro dışında eksik olmaması, Jesus’un kadro seçimi konusunda elini fazlasıyla güçlendirdi. Tecrübeli teknik adam bu sayede taktik provalarda birçok farklı deneme yapıyor.

Kadıköy farkı

En çok merak edilen konu savunmanın 3’lü mü yoksa 4’lü mü olacağı. 3’lü defansla bu sezon başarılı sonuçlar alınsa da Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarında beklenen oyun ve sonuçlar gelmemişti. Ancak Jesus, bu iki derbinin aksine Galatasaray mücadelesinin Kadıköy’de oynanacak olması nedeniyle 3’lü savunmanın bu kez daha iyi işleyebileceği görüşünde. Taktik idmanlarda bol bol bu sistem üzerinden denemeler gerçekleştiriliyor.

Duran top silahı

Diğer yandan 4’lü defansın varyasyonlarını da kullanan Jorge Jesus, henüz kesin kararını vermiş değil. Ancak sistem ne olursa olsun Portekizli teknik adamın öğrencilerinden talebi, Galatasaray’a geriden oyun kurdurmamak ve önde yoğun baksıyla kazanılacak toplarla tehlike yaratmak. Jesus ayrıca duran toplara da büyük önem veriyor. Sarı-Kırmızılılar’ın takım boyu ortalamasının kısa olması ve duran toplarda yaşadığı zaaf, Fenerbahçe’nin en önemli hücum silahlarından biri olabilir.

5 ismin yeri garanti

Jesus, kadro tercihleriyle sezon boyunca herkesi şaşırttı. Derbi öncesi Altay, Szalai, Samuel, Ferdi ve Arao’nun yeri garanti görünüyor. İrfan Can Kahveci ve Crespo’nun 11’de oynama ihtimalleri de çok yüksek. Eğer 4’lü savunma olursa, orta sahaya Miha Zajc’ın da eklenmesi muhtemel. Onu zorlayacak diğer isim Mert Hakan. En zor seçim ise ileri uçta. King, Batshuayi, Valencia ve Rossi’den 2’si 11’de olacak. Sakatlıktan yeni çıkan Valencia’nın kulübede başlaması beklenirken, Rossi’nin 11’de olması kimseyi şaşırtmaz.

Okan Buruk seriyi 7 maça çıkarmaya kararlı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligdeki 6 maçlık galibiyet serisini Fenerbahçe deplasmanında 7 maça çıkarmaya kararlı. Florya'da taktik provaları yaptıran başarılı çalıştırıcı, tüm planlarını zafer üzerine kurguladı. Hem takımının son durumunu göz önünde bulunduran hem de Fenerbahçe'nin artı ve eksi yönlerini ekibiyle birlikte analiz eden Buruk, kadroda birkaç farklı deneme yaptı. Özellikle ileri uçta Gomis, Barış ve Icardi alternatiflerini kullanan Okan hocanın, hem kanatlarda hem orta sahada hem de beklerde sürpriz yapmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Her formülü deniyor

Cim Bom'un dünkü idmanında ilk olarak Gomis'i önde oynatan Buruk, forvet arkasında Kerem, Mertens ve Barış'ı deneyip, Rashica'yı kesti. Orta sahada Torreira ve Oliveira birlikte görev yaptı. Beklerde Boey ile Aanholt oynarken, savunmanın göbeğindeNelsson ile Abdülkerim, kalede de Muslera vardı. Rashica'nın 11'de oynaması için, orta sahada Berkan'ın tercih edilmesi gerekiyor. Buruk, bu değişiklik üzerinde de denemeler yaptı.

Ofsayt taktiğine karşı

Fenerbahçe'nin savunmayı önde kurup ofsayt taktiği yapması nedeniyle savunma arkasına sarkma planını da düşünen Okan hoca, ileri uçta Gomis yerine Barış ve Mertens'i de denedi. Ayrıca Ankaragücü maçında yedek soyunan Kerem'in yine derbiye kulübede başlayıp, Barış'ın solda Rashica'nın sağda, Berkan'ın da Torreira'nın yerine orta alanda oynaması ihtimali üzerinde duruldu. Sol bekte de formsuz Aanholt'un yerine idman maçının bir bölümünde Dubois forma giydi