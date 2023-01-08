Fenerbahçe ve Galatasaray 2023’ün ilk derbisinde kozlarını paylaşacak. Üst üste kaybettiği 2 maçla liderliği ezeli rakibine kaptıran, ardından 2 galibiyetle tekrar çıkışa geçen Jorge Jesus'lu Fenerbahçe koltuğu geri almak; ligde 6 haftadır kazanan ve Kadıköy’de de seriyi sürdürmek isteyen Okan Buruk'lu Galatasaray ise zirvede farkı daha açmak için derbide 3 puan hedefliyor. Dev mücadele, Michy Batshuayi için de ayrı bir öneme sahip. Belçikalı forvet, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı derbilerde hiç gol atamazken, büyük şanssızlıklar yaşadı. Bu sezon da ligdeki büyük mücadeleleri boş geçen 29 yaşındaki forvet, Aslan’ı gözüne kestirdi. Bu sezon 6 kritik maçta kaydettiği 7 golle Galatasaray'a tam 13 puan kazandıran ve bu alanda ligin lideri olan Bafetimbi Gomis, şimdi de derbilerdeki gol atamama şanssızlığını kırmaya hazırlanıyor. 37 yaşındaki santrfor, Kadıköy'de Aslan'ın en önemli kozu olacak.

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Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe-Galatasaray maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Halil Umut Meler'in yöneteceği dev derbinin canlı skor takibi ve tüm detayları fanatik.com.tr'de olacak.

Fenerbahçe-Galatasaray ilk 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Gustavo, Szalai, Osayi, Ferdi, Arao, Crespo, Rossi, King, Batshuayi

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Berkan, Oliveira, Mertens, Kerem, Rashica, Barış Alper

Kadıköy kapalı gişe

Galatasaray ile bu akşam Kadıköy'de oynanacak dev maçta beklendiği gibi Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmayacaklar... Derbinin tüm biletleri tükendi ve alınan karar gereği konuk ekip seyircisinin alınmayacağı mücadelede yaklaşık 50 bin Sarı Lacivertli futbolseverin, tribündeki yerlerini alacağı öğrenildi. Sarı Kırmızılılar'ı yenmesi durumunda Süper Lig'de yeniden liderliği ele geçirecek Kanarya'da taraftarlar, 90 dakika boyunca takımlarına büyük destek verecek. Tribünlerde görsel bir şölen hazırlığı içerisinde olan Kanarya'nın seyircisinin, ilk düdükle birlikte rakibi baskı altına alacak bir atmosfer yaratmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe'de iki eksik var

Nefesleri kesmesi beklenen karşılaşma öncesi Fenerbahçe'de iki oyuncu dışında eksik bulunmadığı öğrenildi. Galatasaray karşısında uzun süredir sakatlığı bulunan Nazım Sangare ile birlikte bireysel çalışmalara başlayan Joao Pedro da kadroda olmayacak. Sakatlığını atlatan ancak maç eksiği bulunan Luan Peres'in ise kadroda olup olmayacağına teknik heyet karar verecek.

Batshuayi siftah peşinde

Bu sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Michy Batshuayi, Türkiye'deki büyük maçlardaki şanssızlığına bu akşam Galatasaray karşısında son vermek istiyor. Belçikalı forvet, Sarı-Lacivertli formayla şu ana kadar Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 8 kez rakip fileleri salladı ve 1 asist yaptı. Toplamda 17 resmi mücadelede 13 kez gol sevinci yaşayan tecrübeli forvet, Türkiye'de çıktığı toplamdaki 7 dev kapışmada ağları henüz havalandıramadı. Bu sezon eski takımı Beşiktaş'a karşı 0-0 (d) biten ve 2-0 (d) kaybettikleri Trabzonspor karşılaşmalarında skor katkısı yapamayan Batshuayi, Galatasaray'a karşı da daha önce 2 kez forma giymişti. Kadıköy'de bu akşam Joshua King ile birlikte gole en yakın isim olması beklenen yıldız oyuncu, bu çok özel maçta takımına galibiyeti getirerek kahraman olmanın hayalini kuruyor.

Gomis takımı sırtlıyor

Galatasaray, ligde rakip fileleri 29 kez havalandırdı. SarıKırmızılılar'da bu gollerin 7’si Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis’ten geldi. Gomis’in ardından Kerem'in 5, Icardi'nin 4, Mertens ve Barış Alper'in 3’er, Mata, Oliveira, Abdülkerim ve Emre Taşdemir’in de 1’er golü bulunuyor. Geride kalan 2 golü ise Gaziantep FK’dan Kitsioui, Konyaspor’dan Calvo ve Başakşehir’den de Ndayishimiye kendi kalesine attı.

Jorge Jesus, tüm planlarını 3 puan için yaptı

Süper Lig'de Giresunspor ile Trabzonspor mağlubiyetlerinin ardındanHatayspor ve Antalyaspor galibiyetleriyle yeniden çıkışa geçen Fenerbahçe, bu akşamki dev kapışmada Galatasaray'ı yenerek, yeniden zirvenin sahibi olmak istiyor. 35 puanla Aslan'ın 1 puan gerisinde olan Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör Jorge Jesus, Kadıköy'deki derbide tüm planlarını 3 puan için yaptı. Portekizli hocanın son ana kadar taktik ve oyuncu tercihleri konusunda değişiklik yapma ihtimali bulunduğu konuşulurken, şu an için kalede Altay, 4'lü savunmada Osayi, Serdar Aziz, Attila Szalai ve Ferdi Kadıoğlu'nun olması bekleniyor. Orta sahayı Arao, Crespo ve Zajc'le yapmayı planlayan deneyimli çalıştırıcının, ileride sağda İrfan Can Kahveci, solda Joshua King ve gole en yakın isim olarak Michy Batshuayi'yi kullanacağı bildirildi.

Okan Buruk, Fenerbahçe'ye karşı sürpriz hazırlığında

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'ye karşı sürpriz hazırlığında. Aslan'ın hocası, iç saha veya dış saha fark etmeden, takımına genel oyun anlayışını Kadıköy'de de uygulatmayı düşünüyor. Sarı Kırmızılılar son taktik provada da bu düşünce doğrultusunda çalıştı. Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe savunmasına ön tarafta Mertens'le başlayan yoğun bir baskı yapacak. Okan hoca, topun mutlaka Fenerbahçe yarı sahasında kalmasını istiyor. Rakip karşılama konusunda özel çalışmalar yapan Sarı-Kırmızılılar'ın hücum varyasyonlarında da etkili şut ayakları devrede olacak.

Zayıf noktayı buldular

Hem uzaktan şutlar hem de duran topların önemine dikkat çeken Buruk, oyuncularından Fenerbahçe kalesini her fırsatta yoklamalarını istiyor. Özellikle beklerden mutlaka hücuma destek vermelerini bekleyen Okan hoca, bu şekilde Fenerbahçe savunmasının dengesini bozmayı amaçlıyor. Ayrıca forma giyme durumuna göre Kerem, Barış ve Rashica gibi oyuncuların defans arkasına yapacağı koşularla, rakibin ofsayt taktiği doğrultusunda savunma çizgisini önde kurmasından yararlanmaya çalışacaklar.

'Kazanmaya gideceğiz'

Okan Buruk, futbolcularıyla yaptığı son toplantıda da belirlediği taktik doğrultusunda tek hedeflerinin 3 puan olduğunu net şekilde dile getirdi."Kadıköy'e kazanmaya gideceğiz" diyen Aslan'ın hocası,"Beraberlik veya başka bir ihtimal düşünmüyoruz. Galatasaray'a yakışan nerede olursa olsun kazanmaktır. Bunu başaracak güce ve kaliteli oyunculara sahibiz" ifadelerini kullandı.

4 futbolcu kart sınırında

Aslan'da 4 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Dries Mertens ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, Fenerbahçe derbisinde sarı kart görmeleri durumunda 19. haftada İstanbul’da oynanacak Hatayspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

Mauro Icardi oynayabilecek

Galatasaray’da Fenerbahçe derbisi öncesinde Ross, Emre Taşdemir ve Kazımcan Karataş’ın sakatlıkları devam ediyor. Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara katılan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, teknik direktör Okan Buruk’un görev vermesi halinde sahadaki yerini alabilecek. Boey ile Oliveira da sarı kart cezalarını Ankaragücü maçında tamamladı.

Valencia ikinci yarı

Bekleri Ferdi ve Osayi'yi hücumda da aktif olarak kullanmayı düşünen Jesus'un, Zajc ve Crespo'dan da ataklarda ileri çıkmalarını isteyeceği, Antalya deplasmanında riske etmek istemediği Enner Valencia'yı ise ikinci yarıda sahaya süreceği konuşuluyor. Bu arada Fenerbahçe'de daha önce bu derbi atmosferini yaşayan futbolcuların, kaptan Altay önderliğinde Jesus'la önceki gün bir toplantı yaptıkları belirtildi. Oyuncuların, Galatasaray maçının diğer derbilere ve karşılaşmalara göre atmosfer anlamında çok farklı olduğunu hocalarına anlattıkları ifade edildi.

Ferdi ve Crespo sınırda

Süper Lig'de son oynanan Antalyaspor karşılaşmasında sınırda olan ancak Galatasaray karşılaşması öncesi bu açıdan sıkıntı yaşamayan Miguel Crespo ile Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'nin kart sınırında olan iki oyuncusu. Eğer söz konusu oyunculardan kart gören biri olursa, ligin 19. haftasında Gaziantep FK ile oynanacak mücadelede takımını yalnız bırakacak.

Altay Bayındır: Ekstra bir motivasyon olacak

Altay Bayındır, Galatasaray derbisinin önemine vurgu yaptı. Derbi zaferinin hem büyük moral hem de liderlik anlamına geldiğinin altını çizen Altay, "Kazanmamız halinde Fenerbahçe taraftarı büyük bir bayram havası yaşayacak ve bu sayede ekstra bir motivasyon elde edeceğiz. Hocamız her detaya dikkat ediyor" yorumunu yaptı.

Normal deplasman prosedürü devrede

Galatasaray'da Fenerbahçe maçı öncesi normal deplasman prosedürü devrede olacak. Sarı Kırmızılılar, özel olarak kampa girmedi. İsteyen oyuncu tesiste kalabilecek, onun dışında tüm futbolcular bugün bireysel olarak Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelecek. Teknik ekip mümkün olduğu kadar takımın üzerindeki derbi stresini azaltmaya çalışırken, yönetimden Florya'daki havayı daha da yükseltecek hamleler üst üste geldi.

5 milyon TL ödendi

Sivasspor galibiyetinin 5 milyon TL'lik primini hesaplara yatıran SarıKırmızılı yönetim, Fenerbahçe deplasmanı için duble prim belirledi. Kadıköy'de kazanılması durumunda oyunculara 10 milyon Lira ödenecek. Ayrıca Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, takımı Kadıköy'de yalnız bırakmama kararı aldı. Kalabalık bir yönetici grubu, Ülker Stadı'ndaki mücadelede tribünde kendilerine ayrılan yerde oyunculara destek verecek.

8 maçtır kazanıyor

Galatasaray’ın, 6’sı Süper Lig, 2’si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 8 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Bu karşılaşmalarda Sarı-Kırmızılılar ligde Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü’nü, Türkiye Kupası’nda da Ofspor ve Ankara Keçiörengücü’nü yendi.

Deplasmanda iyi karne

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon 9 kez deplasmanda mücadele etti. Söz konusu maçlarda Sarı-Kırmızılılar, 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 20 puan topladı ve bu alanda da lider konumda bulunuyor. Aslan 17 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü. Galatasaray, ligde son olarak Sivasspor’a konuk oldu ve sahadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı.

En az gol yiyen takım

Cim Bom, ligde bu sezon oynadığı 16 müsabakada 13 gol yedi. Sarı-Kırmızılılar, kalesinde 13 gol gören Konyaspor ile birlikte bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Aslan ayrıca bu sezon ligde oynadığı 6 karşılaşmada da kalesini gole kapadı.