Türkiye Kupası ve milli aranın ardından ING Basketbol Süper Ligi kaldığı yerden devam edecek. Ligin 20. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Pazar günü oynanan ve alınan sonuçla büyük ses getiren futboldaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin yankıları sürerken, iki ezeli rakip arasındaki çekişme bu kez potaya taşınacak.

Fenerbahçe-Galatasaray basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

20.15’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Mehmet Keseratar, Ziya Özorhon, Hüseyin Çelik hakem üçlüsü yönetecek. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Galatasaray en son 2011 final serisinde yenmişti

Kadıköy’de Fenerbahçe’yi 20 yıl sonra yıkmayı başaran Sarı-Kırmızılılar bu kez parkede aynı zafere ulaşmaya çalışacak. Aslan, 9 yılın ardından Kanarya’yı Ülker Spor Salonu’nda yenmeye çalışacak. Euroleague’deki beklenenin altında bir sezon geçiren Obra ve Askerleri ise, ligde hem ezeli rakibinden rövanşı almaya hem yenilmezlik unvanını korumaya çalışacak.

Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe’yi en son 2011 final serisinde yenmişti. Coach Oktay Mahmuti yönetimindeki Aslan, Neven Spahija’nın antrenör olduğu Kanarya’yı 72-71 mağlup etmişti.

Fenerbahçe bu sezon evinde hiç kaybetmedi

Türkiye Kupası’nı 7. kez müzesine taşıyan ve ligde 15 galibiyet, 4 yenilgiyle 3. sırada yer alan Fenerbahçe Beko, bu sezon ligde sahasında oynadığı 11 maçı da kazandı. Galatasaray Doğa Sigorta ise Ataşehir’e 13 galibiyet, 6 yenilgiyle 5. sırada gelecek.

Sarı-Kırmızılılar, bu sezon ligde dış sahada oynadığı 9 maçta 3 galibiyet, 6 yenilgi yaşadı. Sezonun ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray Doğa Sigorta, 19 sayı farkla 83-64 kazanmıştı.