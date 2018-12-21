Fenerbahçe Gabigol transferinde bir adım önde

Lucas Paqueta’yı 35 milyon Euro’ya Milan’a satan Flamengo, bu parayla şampiyonluk kadrosu kurmak için kolları sıvadı. Galatasaraylı Mariano’yu da isteyen Kırmızı-Siyahlılar, Gabigol’e de kancayı taktı.

Ancak bu transferi gerçekleştirmeleri o kadar da kolay değil. Gabigol, Santos altyapısından yetişti. Avrupa’da bocaladıktan sonra da Santos’a dönüp adeta küllerinden doğdu. 22 yaşındaki oyuncu bu nedenle Siyah- Beyazlılar’ın rakiplerinden birine imza atmaya sıcak bakmıyor. Eğer Brezilya’da kalmaya karar verirse, muhtemelen önceliği Santos olacak.

West Ham'da ilk 11 zor

Gabigol, Avrupa macerasına henüz 20 yaşında çıktı. Büyük umutlarla İnter’e transfer oldu. Ancak İtalyan ekibinin en sıkıntılı dönemlerinden birine denk geldi ve bir türlü takıma uyum sağlayamadı. Yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Benfica’ya kiralandı ancak burada da beklediği şansı bulamadı. Bu nedenle Avrupa’ya dönmesi halinde seçeceği takım konusunda titiz davranacak. West Ham, Gabigol’ü çok istiyor. Ancak Sambacı’nın Pellegrini’nin takımında karar kılması, yeniden kulübeye mahkum kalması anlamına gelebilir. Yine de Premier Lig cazibesi yabana atılmamalı.

Fenerbahçe'de patlama yapabilir

Fenerbahçe tarihine damga vuran birçok Brezilyalı futbolcu var. Gabigol, Sarı- Lacivertliler’den teklif gelmesi halinde Alex, Roberto Carlos, Edu Dracena, Giuliano gibi vatandaşlarına danışıp son derece olumlu referanslar alabilir. Sarı- Lacivertliler şu anda zor bir süreçten geçiyor. Yıldız futbolcu atacağı gollerle kısa sürede takımın ayağa kalkmasını sağlayıp taraftarın sevgilisi haline gelebilir. Üstelik Sarı-Lacivertliler, ‘satın alma garantisiyle’ kiralama teklifi yapmayı planlıyor. Fenerbahçe, her sezon takım değiştirmek zorunda kalan Sambacı için kalıcı bir takım olabilir.