Fenerbahçe futboldan memnun

Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında kaybetse de teknik heyet oynanan oyun, performans ve taktik anlayıştan memnun. Ligin ikinci yarısıyla birlikte sarı-lacivertliler Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Gustavo, Tolga, Ozan, Rodrigues, Kruse, Muriç ilk 11’i ile oynuyor. Buradaki temel detay ise Tolga’nın kanatta görev yapması. Merkez orta saha ve ön libero pozisyonlarında oynayan futbolcunun bu bölgede oynaması özelilkle deplasman ve zorluk derecesi yüksek maçlarda takım savunması için önemli. Bu sayede Gaziantep deplasmanı ve Başakşehir maçı kazanıldı. Trabzonspor deplasmanında aynı anlayış sahadaydı.

Bu maç 2-1 kaybedilse de sarı-lacivertliler önce geçtiği maçta etkili oynadı. Birçok net fırsattan faydalanamadı. Teknik direktör Ersun Yanal ikinci yarıyla birlikte sahaya sürmeye başladığı takım ve sistemin doğru olduğunu düşünüyor.

Trabzonspor maçındaki mağlubiyete rağmen bu şekilde devam etmeyi planlıyor. Bundaki en önemli neden ise artık telafisi olmayan haftalara girildi. Her takımın bir hedefi söz konusu. Bu nedenle takım savunması ve skor olarak geriye düşmemek büyük önem taşıyor. Alanyaspor ile gelecek hafta oynanacak olan lig maçında da aynı sistem ve dizilişi görme ihtimalimiz çok yüksek.

Oyundan memnun kaldı

Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç ve yöneticiler soyunma odasına indi. 2-1 mağlubiyete rağmen yönetim takımın oynadığı oyundan ve ortaya koyduğu mücadeleden memnun kaldı. Başkanın vurgu yaptığı konulardan biri de kaçan pozisyonlar oldu. Sarı-lacivertliler Muriç, Tolga ve Kruse ile üç net fırsatı değerlendiremedi. Başkan ve yönetimde kaçan bu net fırsatların üzüntüsü vardı.

Mağlubiyet sebebiyle soyunma odasında futbolcular üzgün olsa da yönetim mücadeleden dolayı tebrik etti ve böyle devam etmelerini istedi. (Skorer)