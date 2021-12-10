Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6. ve son hafta maçında Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda yoluna devam edecek Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu 2. sırada bitiren takımlarından biriyle mücadele edecek. Fenerbahçe'nin tek golünü atan isim olan Mergim Berisha, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Vitor Pereira'ya kendisine şans verdiği için teşekkür eden Alman forvet, şu ifadeleri kullandı:

''Keşke 1 gol daha atabilseydim. Özellikle taraftarlarımız için 1 gol daha atıp bu maçı kazanmayı çok isterdim. Maalesef elendik. Pazartesi günü oynayacağımız lig maçı için konsantre olacağız. Taraftarlarımızı umarım en yakın zamanda tekrar mutlu edebiliriz. Teknik Direktörümüze çok teşekkür ediyorum bana oynama şansı verdiği için. Taraftarlarımız ve takımımız için her gün daha iyi olmak için çalışıyorum.''







