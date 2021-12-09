Süper Lig 'de son olarak Rizespor 'u 4-0'la geçen Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nu 3. sırada bitirmeyi garantileyip Konferans Ligi'ne aktarılmıştı. Sarı-lacivertliler için Eintracht Frankfurt mücadelesi prestijden öteye gitmeyecek ve TD Vitor Pereira; "Gerçekçi olmak lazım, bizim önceliğimiz Süper Lig..." dedi. Dolayısıyla rotasyon görebiliriz... Altay Bayındır, Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş sakat. Muhammed Gümüşkaya, Serdar Aziz, Dimitris Pelkas gibi ligde yedek bekleyen isimler bu kez ilk 11'de başlayabilir. U19 kadrosundan Fatih Şanlıtürk ve Arda Güler kamp kadrosuna alındı. Portekizli çalıştırıcı sürpriz yapıp bu genç isimleri de ilk 11'de sahaya sürebilir. Ve, ligde cezası olan İrfan Can Kahveci maç ritmini kaybetmemek adına takımın hücum merkezinde görev yapabilir.

FENERBAHÇE - FRANKFURT MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

14 hafta sonunda 18 puan toplayabildiği Bundesliga'nın orta sıralarında gezinen Eintracht Frankfurt, grup lideri olabilmek için en azından 1 puana ihtiyacı olduğu Fenerbahçe maçına Jesper Lindström hariç tam kadro geldi. Sol bek Christopher Lenz ve kaptan Sebastian Rode'nin durumları maç saati netleşecek. Alman kaynaklar kalede Kevin Trapp, sol kanatta Filip Kostic, hücum merkezinde Santos Borre'nin yerlerinin garanti olduğunu yazıyor. Lindström'ün yokluğunda, Borre'nin arkasında "Kamada & Pacienca" ya da "Kamada & Hauge" ikililerinden birini izleyeceğiz. Pazar günü Leverkusen'le zorlu bir maça çıkacaklar, İstanbul'da da grup liderliği için en az 1 puan kazanmak zorundalar...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe'nin iç sahada oynadığı son 7 resmi maçının tamamı "2.5 ÜST" bitti.

- Eintracht Frankfurt'un son 7 resmi maçının 6'sında "karşılıklı gol" izledik.

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Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor. Fenerbahçe ile Eintracht Frankfurt'u karşı karşıya getirecek bu UEFA Avrupa Ligi mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde "Fenerbahçe kazanır" tercihine 2,50 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 2,66'dan oynayabilirsiniz. "KG VAR" tercihi diğerlerinde 1,39 iken Misli.com'da 1,47!

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