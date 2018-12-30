Fenerbahçe, Fousseni Diabate transferi için harekete geçti!

Geçtiğimiz yaz kadrosuna kattığı Islam Slimani'den beklediği verimi bir türlü alamayan Fenerbahçe, Leicester City'den başka bir oyuncu için harekete geçti.

Fransa'da yayım yapan L'Equipe gazetesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre Sarı Lacivertli yönetim, Leicester'ın 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Fousseni Diabate'yi gündemine aldı.

Haberde Fenerbahçe'nin Premier Lig'de fazla forma şansı bulamayan Malili futbolcuyu devre arasında kadrosuna katmak için girişimlere başladığı ifade edildi.

Ocak ayında Ajaccio'dan ayrılarak Leicester'ın yolunu tutan Diabate'nin güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler