Fenerbahçe forvet transferini bitiriyor! İmza an meselesi

Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Son olarak Almanya Bundesliga'da Werder Bremen forması giyen ve bonservisi elinde bulunan Max Kruse'nin Fenerbahçe ile büyük oranda anlaştığı iddia edildi. Alman basını "Max Kruse için en ciddi teklifi Fenerbahçe yaptı. Kruse artık İstanbul'a davet edilmeyi bekliyor. Fenerbahçe'nin golcüsü olmaya yakın" ifadelerini kullandı. Kruse, Bundesliga'da önemli bir keriyeri olan futbolcu..

HEM GOL ATIYOR HEM ASİST YAPIYOR

Kruse, 2006 yılında Werder Bremen ile sözleşme imzaladı. Bremen ekibinin ardından sırasıyla St. Pauli, Freiburg, Borussia Mönchengladbach ve Wolfsburg'da oynayan Alman oyuncu, 2016 yılından bu yana geri döndüğü Werder Bremen formasıyla mücadele ediyor. Kruse, kulüp kariyerinde oynadığı 426 karşılaşmada 112 gol ve 67 asistlik performans sergiledi.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

31 yaşında ve 1.81 boyunda olan golcü futbolcu 14 kez Alman Milli Takım formasını da sırtına geçirdi. Kruse, Alman Milli Takım formasıyla 4 gole imza attı. Kruse asist özellikleriyle de biliniyor. Bonservisi elinde olan Kruse'nin futbol piyasasındaki değiri 10 milyon Euro civarında gösteriliyor. Bu 31 yaşındaki bir oyuncu için son derece iyi bir rakam. (Takvim)





.