Fenerbahçe fikstür - Fenerbahçe'nin kalan maçları - Süper Lig puan durumu
Fenerbahçe fikstür - Fenerbahçe'nin kalan maçları... Fenerbahçe, Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray karşısında uzun süre 10 kişi oynadığı derbide, geriye düşmesine rağmen 1-1’lik skorla 1 puan aldı. Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 4. derbi maçta da geriye düşmesine rağmen sahadan mağlubiyetle ayrılmamayı başardı. Tarihinin en zor sezonlarından birisini geçiren Fenerbahçe'de taraftarlar, ''Fenerbahçe'nin kalan maçları ve Fenerbahçe fikstür'' araması yapıyor. Detaylar haberimizde.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray’la uzun süre 10 kişi oynadığı ve geriye düştüğü derbide 1-1’lik skorla 1 puanı aldı. Ülker Stadı’nda yapılan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken, Hasan Ali Kaldırım 45. dakikada kırmızı kart gördü. İkinci yarıda 66. dakikada Onyekuru’nun golüyle geri düşen fakat pes etmeyen Fenerbahçe, 71. dakikada Eljif Elmas’la skoru eşitledi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 1 puanla ayrıldı. Sarı-lacivertliler puanını 33’e yükseltti ve haftayı 14. sırada tamamladı.
Fenerbahçe Süper Lig fikstürü
1. hafta
Fenerbahçe 2 - 1 Bursaspor
2. hafta
Yeni Malatyaspor 1 - 0 Fenerbahçe
3. hafta
Göztepe 1 - 0 Fenerbahçe
4. hafta
Fenerbahçe 2 - 3 Kayserispor
5. hafta
Konyaspor 0 - 1 Fenerbahçe
6. hafta
Fenerbahçe 1 - 1 Beşiktaş
7. hafta
Çaykur Rizespor 3 - 0 Fenerbahçe
8. hafta
Fenerbahçe 0 - 0 Başakşehir
9. hafta
Sivasspor 0 - 0 Fenerbahçe
10. hafta
Fenerbahçe 1 - 3 Ankaragücü
11. hafta
Galatasaray 2 - 2 Fenerbahçe
12. hafta
Fenerbahçe 2 - 0 Alanyaspor
13. hafta
Trabzonspor 2 - 1 Fenerbahçe
14. hafta
Fenerbahçe 2 - 2 Kasımpaşa
15. hafta
Akhisarspor 3 - 0 Fenerbahçe
16. hafta
Fenerbahçe 2 - 2 Erzurumspor
17. hafta
Antalyaspor 0 - 0 Fenerbahçe
18. hafta
Bursaspor 1 - 1 Fenerbahçe
19. hafta
Fenerbahçe 3 - 2 Yeni Malatyaspor
20. hafta
Fenerbahçe 2 - 0 Göztepe
21. hafta
Kayserispor 1 - 0 Fenerbahçe
22. hafta
Fenerbahçe 1 - 1 Konyaspor
23. hafta
Beşiktaş 3 - 3 Fenerbahçe
24. hafta
Fenerbahçe 3 - 2 Çaykur Rizespor
25. hafta
Başakşehir 2 - 1 Fenerbahçe
26. hafta
Fenerbahçe 2 - 1 Sivasspor
27. hafta
Ankaragücü 1 - 1 Fenerbahçe
28. hafta
Fenerbahçe 1 - 1 Galatasaray
29. hafta
Alanyaspor - Fenerbahçe
30. hafta
Fenerbahçe - Trabzonspor
31. hafta
Kasımpaşa - Fenerbahçe
32. hafta
Fenerbahçe - Akhisarspor
33. hafta
Erzurumspor - Fenerbahçe
34. hafta
Fenerbahçe - Antalyaspor