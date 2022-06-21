Fenerbahçe - FC Shkupi maçı (CANLI)

Kuzey Makedonya şampiyonu FC Shkupi, kamp için Türkiye'yi seçti. İş insanı Olgun Aydın'ın sahibi olduğu takım, bu sezon Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turundan başlayacak. 17 Haziran'dan bu yana Abant'ta sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Kuzey Makedonya temsilcisi, verimli geçen kampta hazırlık maçları da yapıyor. Abant'ta Arnavutluk şampiyonu Tiran ile oynayan FC Shkupi, bugün de Samandıra'da Fenerbahçe ile kozlarını paylaşıyor. Sarı-Lacivertliler de Jorge Jesus yönetiminde ilk maçına çıkarken, yeni transferler de ilk kez şans buluyor.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşma başladı.

GOL!

13' Shkupi yıldız golcüsü Sunday Adetunji'nin attığı golle 1-0 öne geçiyor.

GOL!

16' Fenerbahçe'den yanıt gecikmedi... Yeni transfer Lincoln, Sarı-Lacivertliler'i beraberliğe taşıyor: 1-1.

İlk devre sona erdi.





46' İkinci yarı başladı.

GOL!

47' Sunday Adetunji bir kez daha sahnede ve Skhupi yeniden öne geçiyor... Skor 2-1!

Fenerbahçe'nin 11'i: Ertuğrul, Lemos, Serdar, Novak, Osayi, Gustavo, Crespo, Bruma, İrfan Can, Lincoln, Berisha

Fenerbahçe - FC Shkupi maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma Fenerbahçe Youtube kanalında katıl üyelerine açık olarak yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Başkan Olgun Aydın, Abant'taki kampın çok verimli geçtiğini belirterek, "Sezon başında hedeflediğimiz güçlü kadro konusunda büyük mesafeler kat ettik. Ben bu kulüple yola çıkarken, bir Makedon takımının bir Türk'ün liderliğinde Avrupa'da neler başarabileceğini ispatlamak istedim. Şampiyonlar Ligi gibi ulaşılması zor bir hedef için kenetlendik. Hazırlık maçlarımızdan birini Türkiye'nin en güçlü kulüplerinden Fenerbahçe ile oynayacağız. Başkan Ali Koç ve yönetimine, kulübüme gösterdikleri yakın ilgi nedeniyle teşekkürlerimi iletirim" ifadelerini kullandı.