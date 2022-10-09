UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. hafta maçında Güney Kıbrıs temsilcisi AEK Larnaca'yı 2-0'la geçerek liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe , lige döndü. Kanarya, 9. hafta maçında Fatih Karagümrük'le karşılaşacak. 3 maçtır kaybetmeyen Jorge Jesus'un öğrencileri, taraftarı önünde 3 puana uzanıp zirve yolunda fire vermeden yoluna devam etmeyi hedefliyor. Andrea Pirlo yönetiminde zor günler geçiren ve 4 maçtır galibiyete hasret kalarak ateş hattına gerileyen Karagümrük ise zorlu deplasmanda kötü gidişata son vermenin peşinde olacak.

Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Fenerbahçe-Fatih Karagümrük muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Gustavo, Szalai, İsmail, Crespo, Zajc, İrfan Can, Rossi, Valencia

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Biraschi, Dresevic, Caner, Jimmy Durmaz, Shukurov, Ozdoev, Colley, Kouassi, Diagne

4 isim forma giyemeyecek

Ülker Stadı'nda Karagümrük'ü ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Jorge Jesus'un takımında 4 futbolcu, kadroda yer alamayacak. Uzun süredir sakatlığı bulunan Nazım Sangare'nin yanı sıra tedavilerine devam edilen Luan Peres ,Joshua King, Mert Hakan Yandaş ve Arao da bu akşamki mücadelede takımlarını yalnız bırakacaklar.

Hücumda başrol Diego Rossi

Kanarya'nın bu sezon asist anlamındaki 1 numaralı ismi Diego Rossi... Avrupa Ligi'nde 2-0 kazanılan AEK Larnaca karşılaşmasında Batshuayi'nin ilk golünde asisti yapan Rossi, bu alanda Sarı-Lacivertliler'de kendisiyle aynı sayıya (5) sahip Lincoln'ü geçerek takımın en iyisi olmayı başarmıştı. 6 asisti bulunan ve Larnaca mücadelesinde rakibin kendi kalesine attığı ikinci golün de bir bakıma hazırlayıcısı olan Uruguaylı yıldızın, bu akşam Karagümrük karşısında da atakları yönlendirme ve gol pozisyonu yaratmada Kanarya'da başrolü oynaması bekleniyor. Ligdeki tek golünü 5-0 kazanılan Alanya mücadelesinde atan 24 yaşındaki oyuncu, yine skora katkı yaparak galibiyette pay sahibi olmayı hedefliyor.

Altay seriyi sürdürme peşinde

Kaptan Altay Bayındır, Fatih Karagümrük karşılaşmasında da kalesini gole kapatmak ve gol yememe serisini üç maça çıkarmak istiyor. Kanarya'nın başarılı file bekçisi, Beşiktaş derbisi ve ardından hafta içinde oynanan AEK Larnaca karşılaşmalarında kalesini gole kapatmıştı. Altay, bu serisine Karagümrük önünde de devam etmeyi umut ediyor.

Arda Güler forma bekliyor

Tribünlerin her oyuna girdiğinde adeta gol olmuşcasına sevindiği Arda Güler, AEK Larnaca maçının son anlarında (88.dakikada) forma şansı bulmuştu. Jorge Jesus'un, "Onun da daha çok oynayacağı zamanlar gelecektir" dediği Arda'nın, Fatih Karagümrük karşılaşması öncesi hocasının gözüne girebilmek adına büyük bir hırsla çalıştığı öğrenildi. Genç oyuncunun, bu akşamki maçta daha fazla süre alacağı konuşuluyor.

5 maçtır kaybetmiyor

Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü ağırladığı son 5 maçı kaybetmeyen Fenerbahçe (4 galibiyet, 1 beraberlik), bugüne kadar iç sahada rakibine üst üste iki lig maçında da puan vermedi (6 maç). Fatih Karagümrük ise deplasmanda Kanarya'ya karşı son 11 lig sınavında 4 beraberlik ve 7 mağlubiyetle henüz 3 puanla tanışamadı.

Goller farklı isimlerden

Fenerbahçe'nin, ligdeki son 9 golü farklı isimlerden geldi. Sarı-Lacivertliler'de bu süreçte gollere Miha Zajc, Ezgjan Alioski, Joao Pedro Joshua King, Diego Rossi, Gustavo Henrique, Miguel Crespo, Enner Valencia ve İrfan Can Kahveci imzalarını attı. Ligde kalesinde 6 gol gören Kanarya, rakip fileleri ise 20 kez salladı.

Jorge Jesus: Hedefe odaklanmaya devam edin

Bu sezon başında büyük umutlarla Fenerbahçe'nin başına gelen ve takımın uzun yıllardır beklediği Süper Lig şampiyonluğu hasretine son vermektekararlı olan teknik direktör Jorge Jesus, Karagümrük karşısında da galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Son dönemde aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaratan Karagümrük önünde Jesus'un, takımına yine ilk dakikadan itibaren baskılı bir futbol oynatmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Oyuncularıyla da bu akşamki mücadele öncesi bir toplantı yapan Portekizli hocanın, "Sürekli maç yaptığımız bir dönemdeyiz. Avrupa'da ve ligde zorlu karşılaşmalara çıkıyoruz. Hedefe odaklanmaya devam edin. Karagümrük karşısında iyi oyunla 3 puanı kazanalım" dediği öğrenildi.

Tribünler yine coşacak

Sarı-Lacivertli taraftarlar, daha önceki maçlarda olduğu gibi Karagümrük mücadelesinde de takımlarını yalnız bırakmayacaklar. Özellikle Jorge Jesus'un gelişiyle takımın ortaya koyduğu futboldan büyük keyif alan Fenerbahçe taraftarları, Süper Lig'de şampiyonluk ve Avrupa'da başarı hedefiyle çıkılan bu sezonda 12. Adam rolünü son ana kadar üstlenmeye hazır... Tıpkı hafta içinde AEK Larnaca maçında olduğu gibi Karagümrük sınavı öncesinde kombineler dışında satışa çıkan tüm biletler kısa sürede satıldı. Bu akşam yaklaşık 45 bin futbolseverin koltukları doldurarak, Kanarya'ya tam destek vermeleri bekleniyor.

Karagümrük'ün en iyisi Diagne

Ligde son 4 maçında 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Karagümrük, Fenerbahçe deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılmaya çalışacak. Karagümrük'ün bu sezon en fazla gole katkı yapan oyuncusu, 4 gol ve 1 asistle Mbaye Diagne. Ancak Diagne, Kanarya'ya karşı 5 maçta sadece 1 gol (Kasımpaşa formasıyla Aralık 2018'de deplasmanda 2 gol) atabildi. Konuk takımda cezası sona eren Otabek Shukurov'un, ilk 11'deki yerini alacağı öğrenildi.