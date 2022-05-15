Süper Lig'de 12 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan ve 69 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe , 37. haftada Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Kanarya, 3 puanı alması durumunda, Konyaspor maçının sonucuna bakmaksızın hem ikinciliği hem de Devler Ligi biletini resmen kapacak. 5 maçtır kaybetmeyen Karagümrük ise zorlu deplasmanda puan ya da puanların peşinde olacak. Sarı Lacivertli camiada kaleci ve kaptan olarak uzun yıllar gören yapan, ardından teknik heyette de yer alan Volkan Demirel, ilk defa Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü olarak Fenerbahçeli taraftarlarının önüne çıkacak.

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçını Halil Umut Meler yönetecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi, Gustavo, Zajc, İrfan Can, Valencia, Rossi, Serdar Dursun

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Caner, Biglia, Jimmy Durmaz, Ahmed Musa, Emre Mor, Borini, Pesic

Volkan Demirel için bir ilk

Fatih Karagümrük’te ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Volkan Demirel, yıllarca kalesini koruduğu ve efsane haline geldiği Kadıköy’e, ilk kez rakip olarak çıkacak. Son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Karagümrük’te Demirel, “Doğduğum, büyüdüğüm; Fenerbahçeli Volkan olmama sebebiyet veren bir camiaya karşı, ilk defa büyüdüğüm evimde, rakip olacağım. İnşallah hem onlar adına hem de bizim adımıza güzel bir maç olur” dedi.

Kanarya’da 5 oyuncu yok

Ev sahibi Fenerbahçe’de, Fatih Karagümrük karşısında 5 oyuncu forma giyemeyecek. Cezalı Mert Hakan Yandaş’ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas, Kim Min-Jae, Miguel Crespo ve Arda Güler, kadroda olamayacak. Sınırdakiler; Luiz Gustavo, Osayi Samuel ve Filip Novak ise kart görmeleri halinde son haftadaki Yeni Malatyaspor maçı öncesi cezalı duruma düşecekler.